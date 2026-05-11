پخش زنده
امروز: -
بیمارستان نجف زاده اردبیل با ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار مصوب، ۵۰۰ تخت بیمارستانی نوین و ۳۲ درصد پیشرفت اجرایی.؛ طرحی که نفسهای تازه به نظام سلامت خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل در جریان بازدید از روند اجرای پروژه بیمارستان نجفزاده اردبیل از پیشرفت فیزیکی ۳۲ درصدی این پروژه خبر داد.
فرهاد سبحانی با اشاره به اهمیت پروژه بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی نجفزاده اردبیل برای توسعه زیرساختهای درمانی استان افزود: برای تسریع در روند اجرای پروژه و تکمیل آن، سه هزار میلیارد تومان اعتبار از محل سفر رئیسجمهور به استان اردبیل به این طرح اختصاص یافته است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل تأمین مصالح و زیرساختهای مورد نیاز پروژه را از جمله اقدامات انجام شده برای تسهیل روند اجرایی عنوان کرد و گفت: این بیمارستان یکی از پروژههای مهم و راهبردی حوزه سلامت در استان محسوب میشود.
سبحانی بیان کرد: با بهرهبرداری از بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی نجفزاده، گام بزرگی در افزایش ظرفیت تختهای بیمارستانی استان و ارتقای سطح خدمات بهداشتی و درمانی به شهروندان برداشته خواهد شد.
وی همچنین به اجرای سایر طرحهای حوزه سلامت در استان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ۶۲ پروژه بهداشتی، درمانی و آموزشی در سطح استان با جدیت در حال اجراست که تکمیل آنها نقش مهمی در تقویت زیرساختهای سلامت استان خواهد داشت.