با اجرای عملیات فنی جمعآوری کابلهای هوایی و نصب و راهاندازی تجهیزات رادیویی، امکان بهرهمندی از اینترنت پرسرعت VDSL برای ساکنان روستای کلاته پیاله از توابع شهرستان اسفراین فراهم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، در راستای توسعه متوازن زیرساختهای ارتباطی و تحقق عدالت ارتباطی در مناطق روستایی، مخابرات منطقه با برنامهریزی و اقدام جهادی کارشناسان فنی، پروژه بهسازی شبکه و ارتقای فناوری دسترسی در روستای کلاته پیاله را به اجرا درآورد.
در این طرح، ضمن جمعآوری کابلهای هوایی فرسوده و ساماندهی شبکه دسترسی، تجهیزات رادیویی مورد نیاز نصب و راهاندازی شد تا بستر ارائه سرویس اینترنت پرسرعت VDSL با کیفیت و پایداری مطلوب برای مشترکان این روستا فراهم شود. اجرای این عملیات، علاوه بر افزایش سرعت و کیفیت ارتباطات، موجب کاهش اختلالات احتمالی و ارتقای سطح ایمنی و زیباسازی محیط روستا نیز شده است.
با بهرهبرداری از این پروژه، ساکنان کلاته پیاله میتوانند از خدمات اینترنت پرسرعت برای امور آموزشی، کسبوکارهای خانگی، خدمات دولت الکترونیک و ارتباطات روزمره بهرهمند شوند.