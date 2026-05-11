به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، در راستای توسعه متوازن زیرساخت‌های ارتباطی و تحقق عدالت ارتباطی در مناطق روستایی، مخابرات منطقه با برنامه‌ریزی و اقدام جهادی کارشناسان فنی، پروژه بهسازی شبکه و ارتقای فناوری دسترسی در روستای کلاته پیاله را به اجرا درآورد.

در این طرح، ضمن جمع‌آوری کابل‌های هوایی فرسوده و ساماندهی شبکه دسترسی، تجهیزات رادیویی مورد نیاز نصب و راه‌اندازی شد تا بستر ارائه سرویس اینترنت پرسرعت VDSL با کیفیت و پایداری مطلوب برای مشترکان این روستا فراهم شود. اجرای این عملیات، علاوه بر افزایش سرعت و کیفیت ارتباطات، موجب کاهش اختلالات احتمالی و ارتقای سطح ایمنی و زیباسازی محیط روستا نیز شده است.

با بهره‌برداری از این پروژه، ساکنان کلاته پیاله می‌توانند از خدمات اینترنت پرسرعت برای امور آموزشی، کسب‌وکار‌های خانگی، خدمات دولت الکترونیک و ارتباطات روزمره بهره‌مند شوند.