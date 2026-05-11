به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در جریان مجمع انتخاباتی ریاست فدراسیون تکواندو، یوسف کرمی، علی نوری، حسین حسین زاده، سید حسن زاهدی و احمد لاریجانی پس از آغاز مجمع از حضور در انتخابات کناره گیری کردند.

پیش از این فریبرز عسگری سرمربی سابق تیم ملی تکواندو نیز در اعتراض به حضور یکی از نامزد‌ها در مجمع اقدام به ترک مجمع کرد. وی مدعی بود این فرد تایید صلاحیت نشده است.

هادی ساعی، اصغر رحیمی، سیروس رضایی و مجید نیری ۴ نامزد دیگر هستند که در رقابت ریاست فدراسیون تکواندو حضور دارند.

اصغر رحیمی، فریبرز عسکری، یوسف کرمی، علی نوری، مجید نیری، حسین حسین‌زاده، احمد لاریجانی، سیروس رضایی، سید حسن زاهدی و هادی ساعی، ۱۰ نامزد ریاست فدراسیون تکواندو بودند.