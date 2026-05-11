رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از فرسودگی ۷۰ درصد ناوگان پیش بیمارستانی استان خبر داد.

مهران احمدی بلوطکی با اشاره به مشکلات اورژانس خوزستان اظهار کرد: یکی از بزرگترین مشکلات اورژانس به ویژه در خوزستان، فرسودگی ناوگان آمبولانس است که در این حوزه بیش از ۷۰ درصد ناوگان پیش بیمارستانی بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال عمر دارند و فرسوده هستند و باید نوسازی ناوگان بازتعریف شود.

وی تاکید کرد: در بهترین شرایط آب و هوایی و استاندارد بودن محور‌های مواصلاتی، نیمه عمر یک آمبولانس پنج سال است در حالی که ما آمبولانس‌های با ۲۰ سال عمر داریم.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به فعالیت ۱۹۵ پایگاه اورژانس در شهر‌های تحت پوشش این دانشگاه افزود: یکی دیگر از مشکلات، توسعه نیافتن پایگاه‌های اورژانس در استان خوزستان است و این مساله به دلیل نبود آمبولانس و کمبود نیروی انسانی متخصص است.

در محور‌های جاده‌ای به ازای هر ۲۰ کیلومتر باید یک پایگاه جاده‌ای و در شهر‌ها به ازای هر ۲۵ هزار نفر باید یک پایگاه شهری داشته باشیم.

وی ادامه داد: در یکی دو سال گذشته تلاش شده است رشته فوریت‌های پزشکی دانشکده‌های علوم پزشکی استان خوزستان تعریف شود تا نیرو‌های بومی پذیرش و در سال‌های آینده به ظرفیت اورژانس افزوده شوند. با توجه به ظرفیت‌های ایجادشده، جوانان می‌توانند در این رشته تحصیل کنند و فرصت شغلی خوبی هم در آینده خواهند داشت.

احمدی بلوطکی بیان کرد: توسعه‌نیافتگی فضای فیزیکی در سال‌های گذشته نیز یکی دیگر از مشکلات بوده است؛ بیشتر پایگاه‌های اورژانس در شهر‌های خوزستان در مراکز آتش‌نشانی یا دیگر دستگاه‌ها خدمات‌رسانی می‌کنند. در این شرایط باید اقدامات زیادی در این زمینه انجام شود و در توسعه زیرساخت‌های عمرانی کمک کنند.