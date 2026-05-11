پخش زنده
امروز: -
بخش روانتنی (سایکوسوماتیک) با مشارکت خیران، در بیمارستان حضرت رسول فردوس راهاندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، متخصص اعصاب و روان بیمارستان حضرت رسول (ص) فردوس با اشاره به راهاندازی بخش سایکوسوماتیک با مشارکت خیران، گفت: بسیاری از بیماران با دردهای مزمن شکمی، سردردهای تنشی و مشکلات گوارشی در حالی که آزمایشهایشان سالم است، ریشه مشکلشان در عوامل روانی و استرس دارد و این بخش با رویکرد تیم درمان، به تعامل ذهن و بدن میپردازد.
حیدرزاده افزود: «سایکوسوماتیک» به بیماریهایی میپردازد که منشأ آنها عوامل روانی، استرسها و تنشهای ذهنی است، اما خود را به صورت علائم جسمانی نشان میدهند؛ در واقع ذهن بیمار از طریق بدن فریاد میزند و وجود این بخش به ما کمک میکند به جای درمان سطحی یک عضو خاص، به ریشه اصلی مشکل بپردازیم.
وی با اشاره به ظرفیت ۱۰ تخت این بخش، خدمات ارائه شده را شامل تشخیص و درمان اختلالات روانتنی نظیر سندرم روده تحریکپذیر (IBS)، دردهای فیبرومیالژیا و میگرنهای ناشی از استرس، مدیریت استرس و اضطراب مزمن، درمانهای ترکیبی با همکاری متخصصان داخلی، گوارش و قلب و همچنین مشاورههای روانشناختی تخصصی برای آموزش مهارتهای مقابلهای عنوان کرد.
متخصص اعصاب و روان در خصوص فرآیند درمان، گفت: روند درمان مبتنی بر شواهد علمی است. ابتدا ارزیابی جامع جسمانی و روانشناختی انجام میشود تا مشخص شود کدام فشار روانی باعث تحریک سیستم عصبی خودمختار شده است؛ سپس درمان ترکیبی شامل دارودرمانی (در صورت نیاز)، رواندرمانی و تکنیکهای مدیریت استرس مانند تمرینات آرامسازی و بازسازی شناختی ارائه میشود.
حیدرزاده با قدردانی از مشارکت خیران، افزود: اعتبار یک میلیارد تومانی این طرح که بخشی از آن با مشارکت ۲۰۰ میلیون تومانی خیران تأمین شده، نشاندهنده همبستگی جامعه برای تحقق عدالت در سلامت است.
وی گفت: پیش از این، بیماران این منطقه ناچار بودند برای دریافت خدمات تخصصی به شهرهای بزرگ سفر کنند.