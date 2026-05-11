طرح «هر همدانی؛ پانصد هزار ریال» در حال اجراست و مردم می‌توانند سالانه مبلغ ۵۰۰ هزار ریال به حساب ستاد بازسازی عتبات عالیات واریز کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز همدان؛ رئیس ستاد عتبات عالیات همدان گفت: مردم محب اهل بیت (ع) استان، سال گذشته ۵۵۰ میلیارد ریال برای توسعه و بازسازی عتبات عالیات کمک کردند که فراتر از تعهد ۴۰۰ میلیارد ریالی بود.

سید رضا موسوی افزود: فعالیت‌های ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات کاملا مردمی، داوطلبانه، غیردولتی و غیرانتفاعی است و همه طرح‌ها با اتکا به کمک‌های مردمی اجرا می‌شود.

او تاکید کرد: این ستاد در حوزه بازسازی اماکن مذهبی عراق و دیگر کشور‌ها و همچنین ارائه خدمات علمی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و عمرانی فعالیت می‌کند.

رئیس ستاد عتبات عالیات همدان ا اشاره به روش‌های مشارکت مردم گفت: علاقه‌مندان می‌توانند به‌صورت نقدی، غیرنقدی و یا به‌عنوان خادم افتخاری با تخصص‌های مورد نیاز در طرح‌های بازسازی اماکن مقدسه مشارکت کنند.

موسوی با اشاره به اینکه سند افتخار برای کمک کنندگان به بازسازی عتبات عالیات از ۳۰ میلیون تا یک میلیارد ریال اعطا می‌شود گفت: سال گذشته تعداد ۵۷۰ سند افتخار اعطا شد که ۷۰ درصد از این افراد را بانوان تشکیل می‌دهند.

او افزود: دلدادگان اهل بیت (ع) می‌توانند کمک‌های خود را به شماره کارت ۶۴۰۸-۴۴۵۵-۱۰۷۰-۵۸۹۲ و یا شماره کارت۹۱۰۱۵۰۰۰۰۰۰۳۱۰۰۰۰۷۲۹۳۳۳۱ IR و یا کد دستوری #۱۸۱۸*۶۶۵۵* واریز کرده و تصویر فیش واریزی را به شماره مجازی ۰۹۱۸۸۰۲۹۱۲۰ ارسال کنند.

موسوی گفت: همچنین پویش «هر مدرسه یک حرم» نیز در مدارس استان اجرا شده است.

او یکی از روش‌های مشارکت نقدی را پویش «کاشی حرم» دانست و افزود: سال گذشته سه هزار و ۶۰۰ کاشی توسط خیران استان همدان نذر شده است که قیمت هر کاشی سه میلیون ریال تعیین شده و نام نذرکنندگان در پشت کاشی‌ها ثبت و در حرم امام حسین (ع) نصب می‌شود.

وی با اشاره به پویش نذر کاشی که حدود سه سال است از زمان آغاز آن می‌گذرد، افزود: سال گذشته سه هزار و ۶۰۰ نفر در این طرح مشارکت کردند.