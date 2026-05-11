به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرمانده انتظامی ساری از دستگیری عاملان شرارت و چاقوکشی طی یک عملیات موفقیت آمیز پلیسی خبر داد.

سرهنگ علی قیصری گفت: برابر اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر درگیری و مزاحمت و چاقوکشی برای شهروندان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران کلانتری ۱۱شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با حضور میدانی عوامل پلیس، عاملان شرارت شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ قیصری، تصریح کرد: ۲متهم در تحقیقات اولیه پلیس به بزه ارتکابی اعتراف و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ساری در پایان با اشاره به اینکه برهم زدن نظم، امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است، خاطر نشان کرد: پلیس اجازه جولان دادن به اراذل و اوباش را نخواهد داد.