خیران و مردم نیک‌ اندیش شهرستان سرخس بیش از ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال کمک‌ نقدی برای نیازمندان و آسیب‌ دیدگان در جنگ تحمیلی سوم اهدا کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار سرخس در دیدار با کارکنان و داوطلبان جمعیت هلال‌ احمر این شهرستان با قدردانی از مجاهدت‌ های امدادگران گفت: جمعیت هلال‌ احمر از جمله سازمان‌ های پیشرو در خدمات‌ رسانی مردمی است که در همه شرایط، از روزهای خوش تا بحران‌ ها و سختی‌ ها، خالصانه در کنار مردم ایستاده است.

مجید بیکی افزود: خیران و مردم نیک‌وکار این شهرستان در جریان جنگ رمضان، بیش از ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال کمک‌ های نقدی برای نیازمندان و آسیب‌دیدگان در جنگ تحمیلی اهدا کردند.

نماینده عالی دولت در شهرستان سرخس به عملکرد حمایتی این جمعیت اشاره کرد و افزود: در نیمه دوم پارسال، با بررسی ۷۰ پرونده پزشکی و درمانی ارجاع شده از سوی نهادهایی نظیر بهزیستی، کمیته امداد و مراجعات مردمی، بیش از ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کمک‌ هزینه درمانی به بیماران نیازمند پرداخت شد.

بیکی با اشاره به استقبال چشمگیر جوانان و داوطلبان برای عضویت در هلال احمر گفت: با جذب بیش از یک‌ هزار و ۷۰۰ عضو جدید در سامانه هلال من، اکنون خانواده بزرگ جمعیت هلال‌ احمر در سرخس به بیش از ۸ هزار نفر رسیده است.

وی ادامه داد: از این تعداد، ۵۶ نیروی تخصصی عملیاتی، ۸۷ امدادگر، ۳ مربی ارشد کمک‌ های اولیه و ۲۸۰ امدادگر خواهرِ دارای درجه‌ بندی تخصصی، آماده ارائه خدمات در حوادث احتمالی هستند.

فرماندار سرخس آموزش را رکن اصلی پیشگیری دانست و اعلام کرد: در ماه‌ های اخیر بیش از ۴ هزار و ۸۰۰ نفر در کلاس‌ های مهارتی و آگاهی‌ بخشی هلال‌ احمر شرکت کرده‌ اند؛ همچنین طرح‌ های «ماهر» و «دادرس» با هدف ارتقای سطح آمادگی دانش‌ آموزان در سطح مدارس شهرستان با موفقیت اجرا شده است.

بیکی تصریح کرد: سرخس به واسطه دیپلماسی فعال و هم‌ مرزی با کشورهای آسیای میانه، موفق به جذب بیشترین کمک‌ های بشردوستانه از کشورهای تاجیکستان و قرقیزستان شده که این محموله‌ ها برای توزیع در اختیار جمعیت هلال‌ احمر شهرستان و استان قرار گرفته است.