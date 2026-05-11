معاون محیط زیست شهرداری شیراز از تخریب سه واحد ساختمانی غیرمجاز در باغ های محله دوکوهک و بازگرداندن زمین ها به حالت اولیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،، روح‌الله خوشبخت معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز گفت: کارشناسان و نیرو‌های انتظامی در عملیاتی مشترک به حریم منطقه ده شهرداری شیراز رفتند و سه قطعه باغ‌شهری را که دارای ساخت‌ و ساز غیرمجاز بودند، شناسایی کردند.

این تیم اجرایی با استناد به تبصره دو ماده ده قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها، دستور تخریب و بازگشت زمین ها را به وضعیت اولیه اجرا کرد.

خوشبخت افزود: پلیس و نیرو‌های انتظامی در کنار شهرداری، یگان حفاظت امور اراضی استان و شهرستان شیراز، یگان حفاظت راه و شهرسازی و اداره راهداری در این عملیات حضور داشتند.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز توضیح داد: علاوه بر تخریب، مأموران اخطار‌های شفاهی به سایر متخلفان دادند و بر بدنه ساختمان‌های متخلف دیوارنویسی کردند تا دیگران از ادامه تخلفات منصرف شوند.