به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: طرح کارت امید مادر باهدف حمایت از قانون جوانی جمعیت و نوزادان در حال اجرا است.

ابراهیم مهرجو با بیان اینکه این طرح برای نوزادان متولد یکم فروردین ۱۴۰۵ به بعد به مدت دو سال اجرا می‌شود افزود: در این طرح به ازای هر نوزاد ماهانه ۲ میلیون تومان به حساب مادران واریز می‌شود.

مهرجو با اشاره به اینکه طرح کارت امید مادر از ۱۵ اردیبهشت ما جاری آغاز شد اضافه کرد: هدف از اجرای این طرح حمایت از خانواده‌ها ئ ترغیب به فرذزند اوری و طرح جوانی جمعیت است.

وی همچنین ار اجرای مرحله‌ی جدید طرح کالابرگ با هدف کمک به معیشت مردم از نیمه اردیبهشت ماه جاری خبر داد و گفت: باتوجه به حذف دهک بندی کسانیکه رقم آخر کد ملی آنان ۳، ۴، ۵ و ۶ است از امروز می‌توانند اقدام به خرید کالا برگ خود کنند

وی با بیان اینکه ۸۰۹ هزار نفر در قالب ۳۰۵ هزار نفر خانوار در کهگیلویه و بویراحمد شامل در یافت کالا برگ هستند ادامه داد: مشمولان این طرح می‌توانند برای دریافت کالابرگ خود به ۵ هزارو ۱۶۵ فروشگاه محله‌ای، تعاونی مصرف و زنجیره‌ای طرف قرار داد مراجعه کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مهلت خرید این کالا برگ را تا پایان خرداد ماه اعلام کرد و گفت: کسانیکه کالا برگ ماه‌های دی، بهمن، اسفند سال گذشته و فروردین امسال خود را تاکنون خریداری نکردنند تنهاتا پایان خرداد فرصت دارند برای خرید کالابرگ خود اقدام کنند.