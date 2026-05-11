رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، کشاورزی تلفیقی را روشی مؤثر برای افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و مدیریت بهینه منابع در شرایط اقلیمی استان عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، عباس حاجی‌حسینی با بیان اینکه ترکیب فعالیت‌های مختلف کشاورزی در یک مجموعه می‌تواند ارزش افزوده قابل توجهی ایجاد کند، گفت: امروز کشاورزی تلفیقی یکی از اقتصادی‌ترین شیوه‌های تولید است؛ چراکه با تجمیع چند نوع فعالیت مانند تولیدات گلخانه‌ای، باغی و دامی، هزینه‌ها کاهش یافته و جریان درآمدی پایدارتری برای تولیدکننده شکل می‌گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت یزد در توسعه فناوری‌های نوین گلخانه‌ای افزود: تولید محصولات گرمسیری مانند موز و پاپایا در شرایط اقلیمی استان، نشان‌دهنده توان متخصصان ما در بهره‌گیری از فناوری‌های روز است. این نوع تولید هوشمندانه، علاوه بر ایجاد اشتغال، مصرف آب را نیز به شکل قابل توجهی مدیریت می‌کند.

حاجی‌حسینی همچنین ایجاد زنجیره کامل تولید را یکی از مهم‌ترین نیاز‌های بخش کشاورزی دانست و تصریح کرد: وقتی در کنار گلخانه‌ها، واحد دامپروری، باغات پسته و حتی کشتارگاه فعالیت می‌کند، هم کیفیت محصول نهایی افزایش می‌یابد و هم وابستگی به واسطه‌ها کاهش پیدا می‌کند. این انسجام تولیدی باعث می‌شود که مجموعه‌ها از نوسانات بازار کمتر آسیب ببینند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با تأکید بر حمایت جهاد کشاورزی از طرح‌های پایدار و کم‌مصرف گفت: چنین الگو‌هایی باید در سراسر استان گسترش یابد تا بتوانیم ضمن حفظ منابع، به سودآوری بیشتر و پایداری در تولید برسیم.