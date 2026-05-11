هادی ساعی برای دومین بار پیاپی به عنو‌ان رئیس فدراسیون تکواندو انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مجمع انتخابات ریاست فدراسیون تکواندو امروز (دوشنبه ۲۱ اردیبهشت) به ریاست سیدمحمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی وزیر ورزش و جوانان در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد.

دوره ریاست هادی ساعی ۱۵ دی ۱۴۰۴ به پایان رسید و پس از آن مهدی نوایی سرپرستی فدراسیون را برعهده گرفت.

مجمع انتخابات فدراسیون تکواندو با حضور ۵۳ نفر از اعضای آن برگزار شد و مهین فرهادی زاده نایب رئیس کمیته ملی المپیک نیز به عنوان نماینده کمیته در این انتخابات حضور داشت.

قرار بود مجمع انتخابات ۱۹ فروردین امسال برگزار شود که به علت شرایط کشور به ۲۱ اردیبهشت موکول شد.

انتخاب با رای اکثریت مجمع

هادی ساعی با کسب ۳۹ رای برای دومین بار پیاپی به مدت چهار سال به عنوان رئیس فدراسیون تکواندو انتخاب شد.

همچنین اصغر رحیمی ۱۳ رای کسب کرد و مجید نیری و سیروس رضایی هم رایی نیاوردند. یک رای هم سفید اعلام شد.

پولادگر نبود

برای این انتخابات علاوه بر هادی ساعی، اصغر رحیمی، یوسف کرمی، سیروس رضایی، علی نوری، مجید نیری، حسین حسین زاده، احمد لاریجانی، سیدحسن زاهدی و فریبرز عسکری تایید صلاحیت شدند، اما سیدمحمد پولادگر رئیس پیشین فدراسیون تکواندو که در انتخابات نام‌نویسی کرده بود و مهمترین مدعی این دوره انتخابات در کنار ساعی محسوب می‌شد، به علت سوابق مدیریتی تایید صلاحیت نشد.

انصراف ۶ نامزد

در ابتدای این مجمع یوسف کرمی، فریبرز عسکری، سیدحسن زاهدی، احمد لاریجانی، علی نوری و حسین حسین زاده از رقابت در انتخابات انصراف دادند تا تعداد نامزد‌های حاضر در این مجمع به ۶ نفر برسد.

آکادمی هوشمند تکواندو

اصغر رحیمی یکی از نامزد‌های انتخابات در سخنان خود در مجمع قول راه اندازی آکادمی هوشمند تکواندو و فرهنگ سازی بیشتر این رشته را داد.

تایید صلاحیت دیرهنگام

سیروس رضایی یکی دیگر از نامزد‌های حاضر در مجمع نسبت به تایید صلاحیت برخی از داوطلبان این انتخابات ۴۸ ساعت قبل از برگزاری به معاون وزیر ورزش اعتراض کرد. او در صحبت هایش وزارت ورزش را در این زمینه به بی عدالتی محکوم کرد.

۸ برنامه برای ۴ سال

هادی ساعی در صحبت هایش قبل از رای گیری هشت مورد را برای چهار سال آینده در برنامه‌های خود اعلام کرد که ادامه مدال آوری و قهرمانی این رشته در بازی‌های المپیک و نوسازی سالن‌ها و نیز توجه به زیرساخت‌ها را مهمترین آنها دانست. او همچنین از اختصاص یک قطعه زمین برای فدراسیون تکواندو در مجموعه ورزشی آزادی تهران خبر داد.

انتخاب نواب رئیس فدراسیون، کارشناس خبره و خزانه دار به مجمع بعدی واگذار شد و از بین مجید انصاف دوست و حسین حسین زاده برای عضویت در هیئت رئیسه فدراسیون رای گیری شد که در پایان انصاف دوست انتخاب شد.