علی صالحی، دادستان تهران با حضور در شرکت تولیدی و بهداشتی مشکلات ارزی، ثبت سفارش و ترخیص کالا را بررسی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه بازدیدهای میدانی دادستان تهران از واحدهای تولیدی، علی صالحی به همراه معاون پیگیری پروندههای خاص خود و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی با هدف بررسی میدانی وضع تولید، رفع موانع احتمالی و حمایت قضایی و اجرایی از واحدهای صنعتی و تولیدی کشور از یک شرکت «پاکسان» بازدید کرد.
در این بازدید دادستان تهران از خطوط تولید، ظرفیتهای صنعتی و روند فعالیت یک شرکت پاکسان دیدن کرد و در جریان آخرین وضعیت تولید، مسائل، مشکلات و نیازهای این مجموعه قرار گرفت.
علی صالحی دادستان تهران گفت: امروز در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) مبنی بر نامگذاری سال به عنوان اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی و همچنین در چارچوب دستور ریاست قوه قضائیه برای حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، از این واحدها بازدید به عمل آمده است.
دادستان تهران افزود: ریاست قوه قضائیه بهصورت مستمر بر حمایت از تولید تأکید دارند و اخیراً نیز در جلسهای که با وی داشتیم، مجدداً بر لزوم بازدید از واحدهای تولیدی بهویژه واحدهایی که نیازهای اولیه مردم را تأمین میکنند، تأکید شد. بر همین اساس، امروز به همراه مدیران دستگاههای اجرایی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، اداره کل صمت استان تهران، سازمان تأمین اجتماعی، شورای هماهنگی بانکها، سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و… از این واحدها بازدید صورت گرفته است.
وی ادامه داد: در جلسهای که پس از این بازدید برگزار شده است مدیران واحدهای تولیدی و مسئولان دستگاههای اجرایی حاضر خواهند بود تا مشکلات بهصورت مستقیم مطرح و با توافق و تعامل برطرف شود. هدف ما این است که با همدلی و همکاری، موانع تولید رفع و فعالیت واحدها تسهیل شود.
دادستان تهران با قدردانی از مدیران دستگاههای اجرایی و کارکنان دادسرای تهران گفت: حتی در شرایط جنگی نیز روند تولید متوقف نشد و مجموعههای اجرایی با جدیت در کنار تولیدکنندگان بودهاند.
صالحی با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از تولید افزود: بر اساس منویات مقام معظم رهبری ((مدظلهالعالی)) و تأکیدات ریاست قوه قضاییه، دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی در دادسرای تهران با هدف رفع مشکلات واحدهای تولیدی فعال است تا مشکلات واحدهای تولیدی را رفع کنند و در همین راستا بازدیدها و جلسات مستمر برگزار میشود.
وی تصریح کرد: مسائل و مشکلاتی که این واحدهای تولیدی در این بازدید بیان کردند شامل مشکلات ارزی، تامین مواد اولیه، ثبت سفارش، ترخیص کالا از گمرکات، اصلاح پروانهها و تخصیص ارز بود و در سریعترین زمان ممکن برای حل آنها اقدام خواهد شد.
دادستان تهران همچنین اعلام کرد: در حوزه تسهیلات بانکی نیز با توجه به نیاز ضروری جامعه به محصولات بهداشتی و شوینده، از بانک مرکزی و شورای هماهنگی بانکها انتظار میرود اولویت ویژهای برای این بخش قائل شوند.
وی افزود: در خصوص اعتبار اولیه این واحد نیز تصمیم گرفته شد که حدود ۵۰ درصد افزایش یابد تا روند تولید تسهیل شود و این موضوع به عنوان مصوبه حمایتی پیگیری خواهد شد.
صالحی با تأکید بر اولویتبندی واحدهای آسیبدیده از جنگ رمضان اظهار کرد: ضروری است واحدهایی که در اثر حملات اخیر آسیب دیدهاند در اولویت رسیدگی قرار گیرند و روند بازسازی و بازگشت به تولید آنها تسریع شود. تمامی مشکلات و موانع تولید باید با نگاه حمایتی و اولویت دار بررسی و حل شود تا هیچ واحد تولیدی متوقف نماند.
وی بیان کرد: دستگاه قضایی خود را حامی و پشتیبان تولید و فعالان اقتصادی میداند و هدف اصلی، کمک به استمرار تولید و تأمین نیازهای اساسی مردم است. تلاش ما این است که با همکاری تمام دستگاهها، مشکلات واحدهای تولیدی برطرف شده و این واحدها بتوانند با قدرت بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.