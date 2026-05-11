خانه هلال ومدیریت بحران روستایی مازندران به نام شهدای روستای کمانگرکلا و پاشاکلا هرازپی آمل افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، آیین افتتاح خانه هلال ومدیریت بحران روستای شهدای کمانگرکلا وپاشاکلا هرازپی آمل با حضور مدیرعامل جمعیت هلالاحمر مازندران وجمعی از هلال احمریهای آمل برگزار شد.
مدیرعامل جمعیت هلال احمرمازندران با بیان اینکه تاکنون ۴۲۰ خانه هلال روستایی در استان راه اندازی، تجهیز وفعال شده است، گفت: درهفته گرامیداشت هلال احمر نیز ۳ خانه هلال ومدیریت بحران در روستاهای مازندران افتتاح خواهد شد.
غلامعلی فخاریاشرفی، از راه اندازی حدود ۸۰ خانه هلال ومدیریت بحران روستایی درمناطق مختلف مازندران خبر داد وافزود: هدفگذاری جمعیت هلال احمر مازندران برای افزایش تعداد خانههای هلال ومدیریت بحران روستایی به حدود ۵۰۰ خانه تا پایان امسال است.
وی اضافه کرد: خانههای هلال در مناطق کم برخوردار و روستاهای دارای دهیار و با هدف آموزش روستاییان برای داشتن سرعت عمل در حوادث احتمالی و طبیعی توسط نیروهای آموزش دیده راهاندازی شده است.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران، با بیان اینکه با ایجاد خانههای هلال در روستاها، مناطق کم برخوردار، ادارات و مساجد میتوان امدادرسانی در زمان حادثه را سرعت بخشید، اضافه کرد: تمامی خدمات ارائه شده به مردم توسط جمعیت هلال احمر عام المنفعه و داوطلبانه است.
فخاری ادامه داد: در این خانهها همه نوع آموزش ارائه میشود تا مردم منطقه آمادگی لازم را برای مشارکت در حوادث احتمالی داشته باشند و در مواقع لزوم به خود امدادی و دگر امدادی بپردازند.
به گفته وی، خانههای هلال به نوعی رابط بین جمعیت هلال احمر و مردم منطقه به شمار میرود که در مواقع لزوم میتواند بازوان اجرایی جمعیت هلال احمر باشد.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران همچنین از برگزاری ۳۱ عنوان برنامه بر محور حضور «هلال در میدان» درمحل تجمعلت شبانه مردمی خبر داد وافزود: هدف ما این است که تمام خدمات ما در میدان و در کنار مردم باشد، که ازمهمترین اینها علاوه بر آموزشهای عمومی، «طب رزمی» در تجمعات شبانه برای ارتقای تاب آوری و توانمندی جامعه در برابر هرگونه تهاجم احتمالی وحوادث طبیعی است.