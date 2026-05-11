مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از دستگیری فردی حدود ۳۰ ساله خبر میدهد که به سرقتهای متعدد از جمله قاپزنی گردنبند و دستبند در پایتخت مظنون بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد: با توجه به شرایط جنگی موجود در کشور و ابلاغ برخورد بدون ملاحظه با مجرمان، گشتهای ويژه شکار سارقان با استفاده از کارآگاهان زبده و با تجربه فعال شده که از ابتدای جنگ تحمیلی رمضان تا همین دیروز ۱۵۰ سارق را زمینگیر و دستگیرکرده است.
در این پرونده هم متهم توسط عوامل سرکلانتری دهم تهران شناسایی و دستگیر شده و پس از انتقال به پایگاه دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ، تحت تحقیقات تخصصی به سرقتهای متعدد اعتراف کرده و جزئیات فعالیتهای خود را در مواجهه حضوری با شاکیان تشریح کرد. پلیس با بیان اینکه در بازرسی از منزل متهم، مقادیری از طلاجات مسروقه کشف شد میگوید که متهم دارای یک همدست بوده که دستگیری وی در دستور کار کارآگاهان پایگاه دهم قرار دارد.