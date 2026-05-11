به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون اقتصادی استاندار اصفهان با تأکید بر لزوم حفظ آمادگی در شرایط ناترازی انرژی و وضعیت جنگ اقتصادی، از اجرای طرح‌های نوآورانه نظیر برنامه‌های کاربردی «بارش» و «هم‌پیمایی» برای مدیریت مصرف برق و سوخت در سطح استان خبر داد.

‌کوروش خسروی در گردهمایی فرمانداران استان اصفهان، با اشاره به آغاز اعمال مدیریت مصرف برق از روز شنبه هفته جاری برای ۵۱ مشترک بزرگ استان، تاکید کرد: در حال حاضر ۴۰ درصد مدیریت مصرف به صنایع بزرگ ابلاغ شده که این میزان در خردادماه به ۶۰ درصد و در ماه‌های تیر و مرداد به ۸۵ درصد خواهد رسید.

‌خسروی افزود: برای جلوگیری از جریمه‌های سنگین و مدیریت بهینه انرژی در شهرک‌های صنعتی، برنامه کاربردی دانش‌بنیان بارش پس از اجرای موفق در نجف‌آباد و کاشان، در سایر شهرستان‌ها از جمله کوهپایه در حال نصب است و این سامانه به مدیران واحدهای صنعتی اجازه می‌دهد هر هفت تا ۱۵ دقیقه میزان مصرف خود را رصد کرده و پیش از تجاوز از قدرت خریداری شده، نسبت به مدیریت بار اقدام کنند.

‌معاون اقتصادی استاندار اصفهان به توافق میان وزیر کار و استاندار اصفهان برای کاهش هزینه‌های دولت اشاره کرد و گفت: طرح هم‌پیمایی با هدف کاهش تردد خودروهای تک‌سرنشین در مسیرهای پرتردد (مانند محور بهارستان-اصفهان یا محمدآباد-حسن‌آباد) اجرایی می‌شود.

‌وی تأکید کرد: اهمیت استفاده از این برنامه کاربردی در این است که می‌توانیم با مستندسازی کاهش مصرف سوخت، از وزارت نفت برای شهروندان و شهرستان‌های فعال، پاداش و امتیازات ویژه سهمیه سوخت مطالبه کنیم و دستورالعمل اجرایی این طرح به تمامی فرمانداران و شهرداران ابلاغ شده است.

‌کوروش خسروی در بخش دیگری از سخنان خود به راه‌اندازی سامانه ظرفیت خالی (zarfiyat.ir) با تلاش یک استارتاپ اصفهانی اشاره و بیان کرد: در این طرح، تمامی ظرفیت‌های بلااستفاده از جمله دستگاه‌های صنعتی خاموش، سالن‌های خالی مرغداری‌ها و فضاهای کسب‌وکار شناسایی و دسته‌بندی می‌شوند تا در شرایط فعلی در اختیار متقاضیان و فعالان اقتصادی قرار گیرد.

‌معاون اقتصادی استاندار اصفهان در ادامه با نزدیک شدن به فصل گرما و با توجه به آسیب‌های وارد شده به برخی نیروگاه‌ها در زمان جنگ، از یک سامانه هوشمند خبر داد و گفت: مدیران واحدهای صنعتی می‌توانند با فاصله زمانی ۷ تا ۱۵ دقیقه، میزان مصرف بار خود را روی تلفن همراه مشاهده و ‌پایش لحظه‌ای کنند.

وی اضافه کرد: این ابزار مانع از تجاوز از قدرت و تحمیل جریمه‌های سنگین به صنایع می‌شود و صنایع می‌توانند طبق توافق با شرکت برق، میزان کاهش مصرف خود را به صورت دقیق مدیریت کنند تا از قطع ناگهانی برق جلوگیری شود.

‌خسروی با استناد به سند انرژی، وضعیت استان در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و گفت: طبق آخرین گزارش‌های سال ۱۴۰۴، استان اصفهان با فاصله زیاد، رتبه اول کشور را در تعداد نیروگاه‌های خورشیدی و میزان برق متصل به شبکه داراست.

وی این موفقیت را نتیجه مدیریت جهادی و پیگیری‌های مشاوران حوزه انرژی استانداری دانست که باعث شده اصفهان در صدر جدول تولید برق پاک در ایران قرار گیرد.