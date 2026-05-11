رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه نمای ساختمان‌های پرخطر در تهران در حال شناسایی است، اعلام کرد: استفاده از کامپوزیت غیراستاندارد و اشتعال زا در نمای ساختمان‌های تهران ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی بابایی افزود: در حال حاضر شناسایی نمای ساختمان‌های کامپوزیتی پرخطر دردستور کار شورا قرار دارد و درباره ساختمان‌های قدیم ساخت در حال انجام است.

وی تاکید کرد: هم اینک به همه نواحی و مناطق اخطار داده شده تا نما‌های پرخطر را شناسایی کنند. بر همین اساس به متخلفان اخطار لازم داده می‌شود و در صورت بی توجهی متخلفان تحت پیگرد قضایی قرار می‌گیرند.

این عضو شورای شهر تهران افزود: با مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، استفاده از کامپوزیت اشتعال زا از سال ۹۵ در تهران ممنوع اعلام شده است و از این تاریخ به بعد به سازندگان و معماران اجازه استفاده از نمای کامپوزیتی غیراستاندارد داده نمی‌شود.

وی توضیح داد: کامپوزیتی که هم اینک در کشور تولید می‌شود اشتعال پذیر نیست و تاییدیه موسسه استاندارد را دارد.

بابایی با اشاره به آتش سوزی اخیر مرکز تجاری اندیشه افزود: علت اصلی آتش سوزی در دست بررسی است، اما آنچه مسلم است و باعث سرعت و افزایش حریق شده و آتش نشانان نتوانسته‌اند به موقع آن را مهار کنند نمای کامپوزیتی اشتعال زا و غیراستاندارد بوده است.

رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران گفت: اگر سازنده‌ای تمایل به استفاده از نمای کامپوزیتی داشته باشد باید طرح مورد نظر را به شورای اسلامی شهر ارایه کند و پس از تایید کمیته نما در شورا با لحاظ شرایط لازم و همخوانی با نما‌های ایرانی اسلامی، اجازه استفاده از آن نما میسر خواهد بود.

وی یادآور شد: در ابتدای دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران فقط سازمان آتش نشانی اقدام به رصد نما‌های پرخطر ساختمانی و دادن اخطار‌های لازم می‌کرد، اما این امر کافی نبود؛ بنابراین با تصمیمات اتخاذ شده شورا به این موضوع ورود کرد.

رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران پیشنهاد کرد تا شهرستان‌های استان و دیگر شهر‌ها نیز ازسختگیرانه با موضوع استفاده کامپوزیت در نمای ساختمانی برخورد کنند.

هفته گذشته یک مجتمع تجاری در اندیشه با نمای کامپوزیتی دچار حریق شد. این درحالی است که ۲ سال گذشته بیمارستان گاندی تهران دچار حریق گسترده‌ای شد که علت آن نمای کامپوزیت تشخیص داده شد.