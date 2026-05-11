معاون آموزش ابتدایی گفت: دانشگاه فرهنگیان مهمترین نهاد تربیت «سرمایهسازان سرمایه انسانی» کشور است و تقویت هویت حرفهای معلمی، ارتقای کیفیت برنامههای تربیت معلم و همافزایی میان نهادهای آموزشی میتواند نقش آن را در پیشرفت علمی کشور بیش از پیش تقویت کند.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، رضوان حکیمزاده در نشست تخصصی با رئیس و مسئولان دانشگاه فرهنگیان، با قدردانی از تلاشهای انجامشده برای توسعه و تقویت زیرساختهای این دانشگاه و تشکر از رئیس جمهور محترم برای اهتمام ویژه ایشان بر موضوع آموزش وپرورش همچنین حمایتهای بی دریغ آقای دکتر کاظمی در توسعه کمی و کیفی دانشگاه فرهنگیان، بر اهمیت راهبردی تربیت معلم در نظام تعلیم و تربیت کشور تأکید کرد.
وی در ابتدای سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، شهدای فرهنگی و دانشآموزان، بر نقش آموزش و پرورش در تقویت توان علمی و استقلال کشور تأکید کرد و گفت: پیشرفت علمی کشور یکی از مهمترین عوامل اقتدار و توانمندی ملی است و مدرسه، بهویژه در دوره ابتدایی، نقش اساسی در شکلگیری این مسیر ایفا میکند.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه معلمان در خط مقدم شکلدهی به آینده علمی کشور قرار دارند، افزود: کاری که در مدارس انجام میشود صرفاً یک فعالیت اداری یا شغلی نیست، بلکه تلاشی بنیادین برای تربیت نسل آینده و حفظ مسیر پیشرفت علمی و استقلال کشور است.
دانشگاه فرهنگیان؛ مهمترین نهاد تربیت سرمایه انسانی
حکیمزاده با اشاره به جایگاه دانشگاه فرهنگیان در نظام آموزشی کشور تصریح کرد: بسیاری از دستگاهها در تربیت سرمایه انسانی نقش دارند، اما دانشگاه فرهنگیان از جایگاهی ویژه برخوردار است؛ زیرا مأموریت آن تربیت معلمانی است که خود سازندگان سرمایه انسانی کشور هستند.
وی با اشاره به تحولات و دستاوردهای اخیر در توسعه زیرساختها و امکانات این دانشگاه، این اقدامات را ارزشمند دانست و افزود: هر اندازه در حوزه تقویت دانشگاه فرهنگیان سرمایهگذاری شود، در واقع سرمایهگذاری برای آینده نظام تعلیم و تربیت کشور است.
ضرورت تقویت هویت حرفهای معلمی
معاون آموزش ابتدایی با اشاره به پیشینه مراکز تربیت معلم و نقش آنها در تربیت نسلهای موفقی از معلمان، گفت: در دورهای مراکز تربیت معلم با هویتی مشخص و مأموریتی روشن فعالیت میکردند و بسیاری از معلمان توانمند امروز محصول همان نظام آموزشی بودند.
وی با تأکید بر اهمیت بازتعریف و تقویت هویت حرفهای معلمی در دانشگاه فرهنگیان افزود: لازم است انتخاب این دانشگاه برای دانشجویان صرفاً به دلیل امنیت شغلی نباشد، بلکه به عنوان انتخابی آگاهانه و مبتنی بر علاقه به حرفه معلمی و هویت علمی و فرهنگی این دانشگاه شکل بگیرد.
لزوم پیوند مؤثر میان تربیت معلم و نیازهای مدرسه
حکیمزاده در ادامه با اشاره به اهمیت ارتباط میان برنامههای تربیت معلم و نیازهای واقعی مدارس، بر ضرورت توجه بیشتر به مهارتهای عملی در برنامههای آموزشی دانشگاه فرهنگیان تأکید کرد.
وی با بیان اینکه بخشی از بازخوردهای آموزشی از میدان عمل و مدارس به دست میآید، اظهار کرد: استفاده از تجربیات معلمان و مدیران مدارس در طراحی و بازنگری برنامههای تربیت معلم میتواند به کاهش فاصله میان آموزش دانشگاهی و نیازهای واقعی کلاس درس کمک کند.
توجه ویژه به کلاسهای چندپایه و مناطق روستایی و عشایری
معاون آموزش ابتدایی همچنین با اشاره به وجود دهها هزار کلاس چندپایه در کشور، بر ضرورت توجه بیشتر به این موضوع در برنامههای تربیت معلم تأکید کرد و گفت: آموزش در کلاسهای چندپایه، بهویژه در مناطق روستایی و عشایری، نیازمند مهارتها و آمادگیهای ویژهای است که باید در فرآیند تربیت معلم مورد توجه قرار گیرد.
وی پیشنهاد ایجاد گرایشهای تخصصی برای آموزش در این نوع کلاسها را مطرح کرد و افزود: آشنایی دانشجومعلمان با شرایط واقعی مدارس مناطق مختلف کشور میتواند آمادگی حرفهای آنها را برای ورود به محیطهای آموزشی افزایش دهد.
همافزایی میان نهادهای آموزشی برای ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت
حکیمزاده در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت همکاری و همافزایی میان معاونتهای آموزشی، سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی و دانشگاه فرهنگیان تأکید کرد و گفت: اگر این سه بخش بهصورت هماهنگ و منسجم عمل کنند، میتوانند در اجرای مؤثر برنامههای درسی و ارتقای کیفیت آموزش نقش مهمی ایفا کنند.
وی همچنین به اهمیت تقویت کارورزی دانشجومعلمان اشاره کرد و افزود: ارتباط تدریجی و پلکانی دانشجومعلمان با محیط واقعی مدرسه از ابتدای دوره تحصیل میتواند زمینه آمادگی حرفهای بیشتر آنان را برای تدریس فراهم کند.
آمادگی معاونت آموزش ابتدایی برای گسترش همکاریها
حکیمزاده در پایان با تأکید بر آمادگی کامل معاونت آموزش ابتدایی برای همکاری با دانشگاه فرهنگیان، اظهار کرد: ما خود را بخشی از خانواده دانشگاه فرهنگیان میدانیم و از هرگونه همکاری برای ارتقای کیفیت تربیت معلم و تقویت جایگاه این دانشگاه در نظام آموزشی کشور استقبال میکنیم.
وی ابراز امیدواری کرد با تقویت ظرفیتهای علمی، آموزشی و فرهنگی دانشگاه فرهنگیان، زمینه تربیت نسل جدیدی از معلمان توانمند، متعهد و خلاق برای آینده آموزش و پرورش کشور فراهم شود.