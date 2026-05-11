یکی از نامزد‌های انتخابات فدراسیون تکواندو دقایقی پس از آغاز مجمع در اعتراض به حضور یکی از نامزد‌ها با وجود عدم تایید صلاحیت اقدام به ترک مجمع کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فریبرز عسگری سرمربی سابق تیم ملی تکواندو و یکی از ده نامزد انتخابات این فدراسیون، دقایقی پس از آغاز مجمع در اعتراض به حضور یکی از نامزد‌ها در مجمع، اقدام به ترک مجمع کرد.

عسگری مدعی شد: این نامزد با وجود عدم تایید صلاحیت، اما توسط وزارت ورزش در مجمع حضور پیدا کرده است.

وی با انتقاد از وزارت ورزش گفت: قطعا این موضوع را به صورت قانونی پیگیری می‌کنم.