به مناسبت گرامیداشت مقام معلم و به رسم شاگردی، استاندار اردبیل به خانه معلمان و مدیر دوران دبیرستان خود رفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل، امامی یگانه، با حضور در منزل مرتضی مسائلی، معلم دوران دبیرستان خود در مدرسه اندرزگو، از زحمات دلسوزانه چندین ساله این فرهنگی پیشکسوت در عرصه تعلیم و تربیت، قدردانی کرد.

استاندار با حضور در منزل محمدرفیع خالقی، دبیر ریاضی دوران دبیرستان خود، از سال‌ها تلاش های این فرهنگی پیشکسوت و نحوه تدریس وی تجلیل کرد.

وی همچنین با حضور در منزل سیدحسین محدث اردبیلی، معلم و مدیر مدرسه اندرزگو در دهه هفتاد، از سال‌ها تلاش و زحمات این معلم و مدیر بازنشسته قدردانی کرد.