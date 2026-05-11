عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با هشدار نسبت به فعالیت جریانهای انحرافی در حوزه مهدویت، گفت: برخی فرقهها در بزنگاههای اجتماعی و امنیتی، همسو با پروژههای استکبار عمل کرده و با تضعیف عقلانیت دینی، به تغییر باورهای اعتقادی جامعه دامن میزنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا شهبازیان شب گذشته در سخنرانی خود در موکب رسانهای «امت مبعوث» وابسته به مرکز رسانه و فضای مجازی حوزههای علمیه در قم، با اشاره به ماهیت جنگ شناختی در عصر حاضر گفت: استکبار جهانی از هر روزنهای برای ضربهزدن به جریان حق استفاده میکند و یکی از این روزنهها، بهرهگیری از جریانهای انحرافی با پوششهای دینی و شبهمذهبی است.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با اشاره به برخی نحلههای انحرافی در حوزه مهدویت اظهار کرد: در سالهای اخیر شاهد فعالیت جریانهایی بودهایم که با ادعاهایی همچون یمانیگری و قرائتهای انحرافی از انتظار، عملاً در ارتباط و همسویی با رژیم صهیونیستی قرار گرفتهاند. این جریانها در میان پیروان خود این باور را القا میکنند که هرگونه تشکیل حکومت پیش از ظهور امام زمان (عج)، طاغوت است و باید با آن مبارزه کرد.
وی افزود: بررسی رفتار این گروهها در رخدادهایی مانند اغتشاشات دیماه، جنگ تحمیلی دوازدهروزه و جنگ تحمیلی رمضان نشان میدهد که یک وجه مشترک در عملکرد آنان وجود دارد؛ تقابل با نظام اسلامی و همسویی عملی و رسانهای با رژیم صهیونیستی.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: برخی از این افراد خود را مکلف میدانند که در پوشش ادبیات مقدس و با ادعای زمینهسازی برای ظهور، علیه نظام اسلامی فعالیت کنند. جالب آنکه چهرههایی که تا دیروز با ادبیات صلحطلبانه و نفی خشونت سخن میگفتند، امروز با در دست گرفتن پلاکارد، آشکارا از آمریکا و اسرائیل درخواست حمله به ایران میکنند.
حجت الاسلام والمسلمین شهبازیان خاطرنشان کرد: استکبار حتی از پیشبینیها و ادعاهای بهظاهر درست برخی از این جریانها نیز بهرهبرداری میکند. در مقاطعی، از این گروهها خواسته شد با پیشگوییهای مبتنی بر حرکات کیهانی و ادعاهای ماورایی، مردم را به ماندن در صحنه اغتشاشات و ادامه ناآرامیها تشویق کنند.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با اشاره به تجربههای مشابه در دیگر ادیان گفت: در مسیحیت نیز همانند اسلام، فرقههای تکفیری و انحرافی وجود دارند؛ جریانهایی که حلقهای پیرامون چهرههایی مانند ترامپ جنایت کار شکل دادند و با تفسیرهای نادرست از انجیل، اقدامات خشونتآمیز و جنگطلبانه را توجیه میکنند.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با اشاره به مفهوم جنگ شناختی گفت: در این جنگ، دشمن صرفاً به دنبال ایجاد ناآرامی ظاهری نیست، بلکه هدف اصلی، تغییر باورهای اعتقادی مردم است. از همین رو، رهبر شهید بر جهاد تبیین تأکید داشتند تا حقیقت برای جامعه روشن بماند.
وی افزود: تأکید پیامبر اکرم (ص) در حدیث ثقلین و سفارش ائمه اطهار (ع) بر عقل، قرآن و سنت، برای جلوگیری از انحراف در مسیر دینداری است. بدون تکیه بر این مبانی، جامعه در برابر انحرافات فکری آسیبپذیر میشود.
حجت الاسلام والمسلمین شهبازیان با تبیین نگاه رهبر شهید به مسئله انتظار گفت: بر اساس این نگاه، جامعه اسلامی باید مسیر رشد و تمدنسازی را طی کند تا زمینه برای ظهور فراهم شود. انتظار، به معنای انفعال نیست، بلکه مستلزم حرکت، تلاش و شکلگیری تمدن نوین اسلامی است تا حضرت ولیعصر (عج) با یاران خود در برابر باطل قرار گیرد و حکومت جهانی عدل را محقق سازد.
وی یکی از ابزارهای اصلی دشمن را تضعیف ابزارهای معرفتی دانست و اظهار کرد: عقل، قرآن و روایات، ابزارهای معرفتی ما هستند. اما دشمن تلاش میکند این ابزارها را با استخارهگرایی افراطی، خوابگرایی و ترویج خرافات کنار بزند. نتیجه چنین روندی، رواج حرزفروشی، طلسمفروشی و فاصله گرفتن از منابع اصیل اسلامی است.
حجت الاسلام والمسلمین شهبازیان ادامه داد: وقتی عوام جامعه درگیر این انحرافات میشوند و دامنه آن گسترش مییابد، بهتدریج بر نخبگان و اندیشمندان نیز اثر میگذارد و فضای تصمیمگیری را مخدوش میکند.
این پژوهشگر دینی با ابراز تأسف از برخی رویکردها در فضای رسانهای گفت: گاهی دیده میشود که حتی برخی تصمیمگیران فرهنگی به ادعاهایی متمایل میشوند که مبتنی بر بزرگنمایی جن، شیطان و نیروهای ماورایی است؛ در حالی که این رویکردها ریشه در پروژههای قدیمی ترویج خرافات دارد که از دوره پهلوی آغاز شده و امروز نیز با ورود گسترده کتب و محتواهای موسوم به علوم غریبه ادامه یافته است.
حجت الاسلام والمسلمین شهبازیان در ادامه بر اهمیت مرجعیت دینی تأکید کرد و گفت: اگر تحلیل معارف دینی از حوزههای علمیه گرفته شود و به دست افراد غیرمتخصص بیفتد، حتی با نیتهای ظاهراً خیر، انحرافات جدی ایجاد خواهد شد و اقشار مذهبی نیز ممکن است از اسلام اصیل فاصله بگیرند.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با اشاره به تأکید رهبر شهید بر نهضت کتابخوانی خاطرنشان کرد: همراهی با آثار اندیشمندان بزرگی همچون شهید مطهری و علامه مصباح یزدی، موجب بلوغ فکری جامعه میشود. افزایش سرانه مطالعه و انس با منابع اصیل دینی، یکی از راههای حفظ حریم دینداری و مصونیت در برابر انحرافات فکری است.