عدالت آموزشی مهمترین مولفه در شهرستان طالقان است
مدیر آموزش و پرورش شهرستان طالقان با اشاره به کلاسهای آموزشی دانش آموزان به صورت مجازی گفت: عدالت آموزشی یکی از مؤلفههای اجرایی شهرستان طالقان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،مرکز البرز،
میثم محبی با حضور در برنامه «امروز البرز» از سیمای استانی البرز، گفت: دانشآموزان و معلمان این شهرستان در برنامههای فرهنگی و اجتماعی مشارکت فعال دارند، مردم ولایی و نخبه این شهرستان در هفتاد و دومین حضور خود در تجمعهای خیابانی با حضور در میدان، بار دیگر همراهی و همبستگی خود را نشان دادند.
وی با حضور در برنامه سیمای البرز افزود: دانشآموزان طالقان نیز همگام با مردم در این برنامهها حضور دارند و حتی با کولهپشتی در تجمعها شرکت میکنند. همچنین پویشهای متعددی با محوریت دانشآموزان طراحی و اجرا شده که هر شب با استقبال و حضور پرشورتر همراه است.
مدیر آموزش و پرورش طالقان با اشاره به نقش معلمان در این مسیر گفت: معلمان شهرستان نیز حضوری فعال در میدان دارند و با توجه به برگزاری کلاسها به صورت آنلاین، در کنار آموزش درسی، نسبت به تبیین آموزههای دینی و آرمانهای ایمانی برای نسل امروز اهتمام ویژه دارند.
محبی با بیان اینکه شهرستان طالقان در جریان حوادث اخیر آسیبی ندیده است، اظهار کرد: جمعیت این شهرستان حدود ۲۰ هزار نفر است، اما در ایام جنگ، جمعیت طالقان به حدود ۴۰۰ هزار نفر افزایش یافت و ما میزبان مهمانان بسیاری بودیم. مدارس شهرستان نیز برای اسکان مردم در نظر گرفته شد.
وی در برنامه امروز البرز ادامه داد: با وجود این شرایط، برنامههای آموزشی با جدیت دنبال شد و کلاسها بر اساس مصوبات به صورت غیرحضوری برگزار شد و آموزش و پرورش تابع تصمیمات مسئولان و بخشنامههای ابلاغی خواهد بود.
مدیر آموزش و پرورش طالقان در بخش دیگری از سخنان خود به نمونهای از تحقق عدالت آموزشی در این شهرستان اشاره کرد و گفت: در روستای کوشک در پایین طالقان، یک مدرسه با یک معلم و یک دانشآموز فعال است که این موضوع نماد واقعی عدالت آموزشی در منطقه به شمار میرود.