

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جلال ایوبی‌نژاد با اشاره به تمدید مهلت ثبت درخواست ماموریت و انتقال استادان این دانشگاه در سال ۱۴۰۵ ، گفت: متقاضیان تنها تا پایان وقت اداری امروز دوشنبه (۲۱ اردیبهشت) فرصت دارند درخواست خود را در سامانه مربوطه ثبت کنند.

وی افزود: با توجه به درخواست‌های واصله از سوی همکاران علمی و به منظور تسهیل در فرآیند رسیدگی به امور رفاهی و اداری اساتید، بازه زمانی ثبت درخواست‌های ماموریت و انتقال برای سال جاری تمدید شده است.

دبیر هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام‌نور افزود: اعضای علمی که متقاضی استفاده از این تسهیلات هستند، موظفند در مهلت تعیین شده به سامانه جامع دانشگاه (ERP) به نشانی erp.pnu.ac.ir مراجعه کرده و برای ثبت و بارگذاری مدارک لازم اقدام کنند.

دبیر هیئت جذب اعضای علمی دانشگاه پیام‌نور تاکید کرد: این مهلت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و تمامی درخواست‌ها باید صرفاً از طریق سامانه مذکور ارسال شود تا در سیر مراحل قانونی و بررسی‌های هیئت اجرایی جذب قرار گیرد.