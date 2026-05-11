هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی سوم ۹ شهید تقدیم انقلاب و به بیش از ۷ هزار نفر آسیب دیده از جنگ امدادرسانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، بازرس شورای عالی هلال احمر کشور در همایش تکریم و تجلیل از اعضای فعال خانه های هلال احمر در تربت جام گفت: امدادگران هلال احمر در جنگ تحمیلی رمضان به ۷ هزار و ۲۰۰ فرد آسیب دیده خدمت رسانی کردند.

منصوره مکارم‌ افزود: دشمن متخاصم صهیونیستی و آمریکایی در تجاوز به ایران ۳۵ سند و قوانین بین المللی را نقض کرد و امدادگران هلال احمر به عنوان سربازان خط مقدم ایران اسلامی در جنگ رمضان ۹ شهید تقدیم انقلاب کردند.

فرماندار شهرستان تربت جام هم در این همایش گفت: امدادگران هلال احمر بدون هیچ چشمداشتی صادقانه به جامعه هدف خدمت رسانی می کنند و جان مردم را از خطر نجات و به آنان آرامش می دهند بنابراین توفیق خدمت در هلال احمر فرصتی ارزشمندی است که خداوند به امدادگران عنایت نموده است.

محسن مه آبادی با قدردانی از سعید شیری رئیس هلال احمر تربت جام با اشاره نیازهای این شهرستان در حوزه امداد و نجات افزود: با توجه به تردد بیش از ۶ هزار خودرو سنگین در محورهای مواصلاتی این شهرستان و همچنین لزوم خدمت رسانی مطلوب به جامعه هدف، جمعیت هلال احمر باید در ایجاد پایگاه امداد و نجات در محور شهر احمدآباد و بخش سمیع آباد و همچنین ساخت انبار امداد و نجات در شهر و پایگاه امداد نجات روستای خرم آباد تسریع کند.

هدایتی معاون امور داوطلبان هلال احمر استان هم با گرامیداشت یاد و نام شهدای جنگ‌ رمضان گفت: در جنگ‌ رمضان بیش از یک‌ میلیون داوطلب در سایت ثبت نام کردند، امدادگران هلال احمر در خط مقدم جنگ رمضان حضور داشتند و تیم امداد و نجات تربت جام که برای امداد رسانی در تهران حضور یافت عملکرد بسیار درخشانی داشت و رتبه خوبی کسب کرد.

علی سالاری عضو هیئت مدیره هلال احمر استان نیز گفت: ایجاد پهنه بندی شهر تربت جام برای کمک رسانی، اعزام تیم امدادگران به تهران برای خدمت رسانی به مردم درجنگ‌ رمضان، همراهی در تاسیس مرکز دیالیز و پیگیری برای ایجاد پایگاه امدادو نجات در محور احمدآباد، بخش سمیع آباد و تشکیل تیم سحر از جمله خدمات جمعیت هلال احمرشهرستان تربت جام است.

سعید شیری رئیس هلال احمر تربت جام هم با گرامیداشت هفته هلال احمر و قدرانی از تلاش های امدادگران، اعضای فعال خانه های هلال را معرفی و با تقدیم لوح سپاس و هدایای نفیس از زحمات و تلاش‌ های خالصانه وخیرخواهانه آنان تجلیل کرد