برنامه تلویزیونی «ورزش خاوران» در سال جدید با تمرکز بر عدالت رسانهای، شکوفایی استعدادهای پنهان، توجه ویژه به ورزش روستایی و احیای ورزش بانوان روی آنتن میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، آینه دار مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت تبدیل این برنامه به «موتور محرکه نشاط و توسعه ورزش استان» خواستار تمرکز ویژه بر ورزش روستایی، عدالت رسانهای و شکوفایی استعدادهای جوان شد.
وی با اشاره به گستردگی مخاطبان حوزه ورزش و نشاط، گفت: حوزه ورزش و جوانان باید به بهترین نحو و بالاترین سطح ممکن احیا شود و رسانه ملی در این زمینه نقش بسزایی ایفا میکند.
مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی همچنین بر ضرورت انتقال نشاط به جامعه از طریق ورزش و رسانه تاکید کرد و افزود: باید از ظرفیت برنامههایی، چون «ورزش خاوران» که مخاطبان گستردهای دارند، برای جذابسازی شبکه استفاده کرده و با اجرای بخشی از برنامه به صورت مطالبهگری، پیگیر مسائل و مشکلات ورزش استان باشیم.
در این نشست بر لزوم گسترش پوشش ورزش روستایی و شهرستانهای استان، افزایش سهم بانوان در برنامهها و تقویت رویکرد مطالبهگری تاکید شد.
«ورزش خاوران» در سال جدید با رویکردی تحولی، ابعاد مختلف ورزش استان را با اهداف پوشش جامع رویدادها و ظرفیتهای ورزشی مناطق کمتر برخوردار و روستاها، تلاش برای انعکاس پررنگتر فعالیتها و دستاوردهای ورزشکاران بانو در رشتههای مختلف، پیگیری مستمر مطالبات جامعه ورزشی استان از مسئولین و دستگاههای ذیربط، فراهم آوردن فرصتهای برابر برای پوشش رسانهای اقشار مختلف جامعه ورزشی، تمرکز بر شناسایی و حمایت از استعدادهای ورزشی دانشآموزان در سراسر استان و نمایش دستاوردها و موفقیتهای ورزش استان، بهویژه در مناطق روستایی. مورد بررسی قرار خواهد داد.
این رویکرد جدید، در راستای سیاستهای کلان و مبنی بر تقویت برنامههای تأثیرگذار اجتماعی و فرهنگی و همچنین تلاش برای ارتقاء سطح نشاط و سلامت جامعه از طریق ورزش تدوین شده است.