معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی، حرکت این نهاد به سمت برنامهمحوری و جذب دانشجو را به عنوان اولویتهای اصلی تعریف کرد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مهندس عباس ناصری در بازدید از واحد امیرکبیر، در جمع اعضای این واحد سازمانی، با اشاره به تدوین برنامههای شاخص عملیاتی واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی، اظهار کرد: امروز برخلاف گذشته که برخی فعالیتها سلیقهای انجام میشد، تمام اقدامات باید مبتنی بر برنامه و چشمانداز مشخص باشد. برنامههای شاخص واحد امیرکبیر نیز با مشورت رئیس، معاونان و مدیران واحد و به پیشنهاد آنها تدوین و تصویب شده است و اکنون در تلاش هستیم برای تحقق این اهداف، حمایت لازم را به عمل آوریم.
وی با اشاره به اینکه جهاددانشگاهی واحد امیرکبیر در ردیف واحدهای چابک این نهاد محسوب میشود افزود: این واحد از نظر تعداد اعضا، در ردیف واحدهای کوچک محسوب میشود، اما این شرایط موجب میشود با مجموعهای چابک مواجه باشیم که میتواند بر اساس برنامهها و پروژههای فناورانهای که در دستورکار دارد، نیروی متخصص را از میان دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر جذب کند.
معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی بر لزوم جذب دانشجو و تقویت سرمایههای انسانی این نهاد تأکید و تصریح کرد: جذب دانشجویان به عنوان سرمایههای انسانی جهاددانشگاهی و ایجاد زیرساختهای حضور پایدار این نهاد در دانشگاهها، از اولویتهای اصلی محسوب میشود. دانشجویان آینده سازان این نهاد هستند و لازم است با برنامهریزی و حضور موثر سازمان دانشجویان در دانشگاه، دانشجویان متخصص وارد فعالیتهای جهاددانشگاهی شوند و پس از تجربه اندوزی در دوره دانشجویی در جهاددانشگاهی، به تدریج جذب این نهاد شوند.
مهندس ناصری به موضوع احیای نظام شورایی در واحدهای جهاددانشگاهی اشاره کرد و گفت: یکی از رویکردهای مهم در این دوره، تقویت تصمیمگیریهای مشارکتی و استقرار نظام شورایی در واحدهای سازمانی است. بدین منظور لازم است بر اساس دستورالعملی که به زودی ابلاغ میشود، اعضای واحدها چندین شورا در سطح واحد تشکیل بدهند و تصمیم گیریها با نظر اعضا انجام شود.
وی پس از دیدار با اعضای این واحد، از بخشهای مختلف مجموعه از جمله مرکز آموزشهای تخصصی، آزمایشگاه تخصصی نساجی و همچنین مرکز نوآوری دانشجویی این واحد بازدید کرد و افزود: از فعالیتهای تخصصی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر در حوزه صنعت نساجی و منسوجات پیشرفته است و این واحد با بهرهمندی از آزمایشگاه تخصصی نساجی، خدمات متنوعی از جمله آزمونهای کنترل کیفیت انواع پارچه و منسوجات صنعتی را به صنعتگران و پژوهشگران این حوزه ارائه میدهد. همچنین انتشارات این واحد با تألیف و ترجمه صدها عنوان کتاب تخصصی، سهم بسزایی در غنای مراجع علمی کشور و انتقال دانش روز به فعالان این عرصه داشته است.
معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی همچنین بر ضرورت توسعه و تجهیز هرچه بیشتر مرکز آموزشهای تخصصی این واحد با هدف آموزش مهارتهای تخصصی به دانشجویان، تاکید کرد.