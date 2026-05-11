پخش زنده
امروز: -
مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری ایلام از اجرای طرح «کارت امید مادران» خبر داد و گفت: مادران دارای فرزند زیر دو سال ماهانه ۲ میلیون تومان کمک هزینه حمایتی دریافت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛ «صفورا جستوجو» مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری و دبیر ستاد جمعیت استان ایلام، از اجرای طرح «کارت امید» در سراسر کشور خبر داد و اظهار داشت: این طرح با هدف حمایت از مادران دارای فرزند زیر دو سال و تشویق به فرزندآوری اجرایی شده است.
وی افزود: تمامی مادران ایرانی که از تاریخ اول فروردین ۱۴۰۵ به بعد صاحب فرزند شوند، تا ۲۴ ماهگی کودک، ماهانه به ازای هر فرزند مبلغ ۲ میلیون تومان از طریق «کارت امید مادر» دریافت خواهند کرد تا بخشی از هزینههای ضروری کودک تأمین شود.
جستوجو تصریح کرد: اعتبار این کارت بهصورت ماهانه شارژ میشود و تنها برای خرید کالاهای اساسی کودک از جمله پوشک، شیرخشک، مواد غذایی کمکی، پوشاک و اقلام بهداشتی قابل استفاده است.
وی درباره شرایط استفاده از این کارت گفت: مادر باید ایرانی باشد، زایمان از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۴۰۵ به بعد ثبت شده باشد، مادر و کودک دارای کد ملی باشند و همچنین سیمکارت و حساب بانکی متصل به شماره ملی مادر در دسترس باشد.