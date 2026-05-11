پخش زنده
امروز: -
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره پاسخ ایران به آمریکا گفت: هیچ امتیازی مطالبه نکردیم؛ خواسته ما مشروع و مطالبه توقف جنگ، محاصره دریایی و دزدی دریایی و آزادی داراییهای ایران است.
سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما درباره واکنش ترامپ به طرح ایران و اینکه آن را نپذیرفتنی دانسته گفت: تردد ایمن از تنگه هرمز و برقراری امنیت در منطقه و لبنان از دیگر مطالبههای ایران بود که پیشنهاد سخاوتمندانه و مشروع برای امنیت منطقه محسوب میشود.
سخنگوی دستگاه سیاست خارجی افزود: آمریکا متاسفانه همچنان بر دیدگاه یکسویه اش، پافشاری میکند.
سخنگوی وزارت امور خارجه خطاب به دولتمردان آمریکا تاکید کرد: ما قلدر نیستیم، قلدرستیز هستیم.
آقای بقائی در نشست خبری یادآور شد: امنیت منطقه باید از جانب کشورهای منطقه تامین شود.
وی همچنین گفت: چین به درستی می داند جنگ علیه ایران، بخشی از روند یکجانبه گرایی از جانب امریکاست که به هنجارهای بین المللی، آسیب وارد کرده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه هشدار داد: هرگونه مداخله در مسائل تنگه هرمز،فقط باعث پیچیده تر شدن موضوع می شود.
آقای بقائی خاطرنشان کرد: تنگه هرمز قبل از ۹ اسفند باز بود، تجاوز آمریکا باعث اختلال در این تنگه شده است.
ایران، قلدرنیست، قلدر ستیز است
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: ما نبودیم که لشگرکشی و قلدری کردیم آیا ما بودیم؟ آیا ما در روند گفتوگو دو بار حمله کردیم؟ اقدام ایران مسئولانه است و قلدری نیست.
آقای بقائی در نشست خبری تصریح کرد: صرف حضور آمریکا در منطقه عامل ایجاد چرخه خشونت و قلدری در منطقه است.
سخنگوی نهاد سیاست خارجی افزود: آنچه به امنیت منطقه مربوط است به کشورهای منطقه مربوط میشود و آنچه عامل نقض امنیت منطقه باشد برای ما مردود است.
وی همچنین درباره سفر ترامپ به چین گفت: سفر آتی ترامپ به پکن به خودش مربوط است.
سخنگوی نهاد سیاست خارجی گفت: برای چین، امنیت در خلیج فارس و دریای عمان مهم است و چین میداند که در قبال اقدامهای آمریکا و تاثیر آن بر ثبات و امنیت بین المللی، چگونه عمل کند.
بقائی درباره اعزام ناو از برخی کشورهای اروپایی به تنگه هرمز هم گفت: صریح به اروپاییها گفتیم که اجازه ندهند فشارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی آنان را به بحرانی بکشد که هیچ سودی برای شان ندارد.
وی هشدار داد: هرگونه مداخله، در منطقه باعث پیچیده شدن اوضاع میشود.
مناسبات ایران و مصر
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره اعزام جنگندههای مصری به امارات عربی متحده و مشارکت مصر در رهگیری یا هدف قرار دادن پهپادهای ایرانی و اینکه آیا در تماس تلفنی عراقچی با همتای مصری در این باره گفتوگو شده؟ گفت: روابط ما با مصر، رابطهای مبتنی بر احترام متقابل است. تماسها بین وزرای امور خارجه نیز بهصورت مستمر و در موضوعات مختلف، چه دوجانبه و چه منطقه، برقرار است. در عین حال، آنچه به امنیت و ثبات منطقه مربوط میشود، منحصراً به کشورهای منطقه مربوط است. این موضع اصولی ما است که هرگونه مداخلهای که موجب خدشه وارد شدن به امنیت منطقه شود و اعتماد منطقه را دچار مشکل کند، از نظر ما مردود است. فرق نمیکند که این اقدام از سوی کدام بازیگر صورت بگیرد. امنیت منطقه باید توسط بازیگران منطقه با تقویت اعتماد جمعی بین کشورهای منطقه صورت بگیرد. تنها چنین امنیتی است که میتوان به آن اتکا کرد. تحولات ۶۰ تا ۷۰ روز اخیر نشان داد، امنیت متکی به حضور نیروهای بیگانه در منطقه صرفا موجب تشدید ناامنی میشود و به هیچ وجه برای منطقه ما ثبات آور نیست
سفر آتی ترامپ به چین
بقائی در پاسخ به سؤالی درباره سفر ترامپ به چین و میانجیگری چین بین ایران و آمریکا؟ بیان کرد: سفر ترامپ به چین یک سفر دوجانبه است و به خودشان مربوط است. با چین به عنوان شریک راهبردی و کشور اثرگذار در شورای امنیت در ارتباط مستمر هستیم. عراقچی اخیرا سفری به چین داشت و نقطه نظرات و ملاحظات خود را منعکس کردیم و چین به خوبی از مواضع ما آگاه است. چین به درستی میداند جنگ تحمیلی علیه ایران صرفا موضوع مقطعی گذرا و یک حادثه نیست، بلکه بخشی از یک روند جهانی در راستای تشدید یکجانبه گرایی از سوی آمریکاست که هنجارهای بینالمللی را مورد آسیب قرار داده است. برای چین به اندازه ما امنیت و ثبات در غرب آسیا، خلیج فارس و دریای عمان بسیار مهم است و حتما دوستان چینی به خوبی میدانند که چگونه از این فرصتها برای هشدار دادن نسبت به تبعات اقدامات غیرقانونی و قلدرمابانه آمریکا بر صلح و امنیت منطقه و به تبع آن ثبات اقتصادی و امنیت بینالملل استفاده کنند.
دخالت اروپا اوضاع منطقه را پیچیدهتر میکند
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره به حرکت درآمدن ناوهای جنگی برخی کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و انگلیس گفت: ما خیلی صریح این موضوع را به کشورهای اروپایی منتقل کردیم که اجازه ندهند وسوسههای آمریکا یا رژیم صهیونیستی در رابطه با موضوعات منطقهای، باعث شود که آنها هم ناخواسته به بحرانی کشیده شوند که قطعاً هیچ سودی برای آنها نخواهد داشت. فکر میکنم این آگاهی نسبی در خیلی از کشورهای اروپایی وجود دارد. اولاً، این را هم کاملا به آن اشراف کامل دارند و مطمئن هستند که این جنگ، جنگی غیرقانونی، غیراخلاقی و تجاوزکارانه علیه ایران بوده است. به همین دلیل اجازه ندادند که فشارهای آمریکا باعث شود که حداقل بهصورت علنی بخشی از این اقدام غیرقانونی و مخل صلح و امنیت بینالمللی شوند. هرگونه مداخله در مسائل مرتبط با امور تنگه هرمز و غرب آسیا باعث پیچیدهتر شدن موضوع میشود. هر کشوری که قائل به رفتار مسئولانه در قبال صلح و امنیت بینالمللی، در قبال شهروندان خود و در قبال رفاه اقتصادی مردمش است، باید فشارهای خود را متوجه طرفهایی کند که از ابتدا موجب اخلال در تردد ایمن دریانوردی در منطقه ما و خاورمیانه شدند. مشکل از اقدام تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی است. تنگه هرمز قبل از نهم اسفند ماه باز بود.
تلاش امارات برای جلوگیری از موفقیت میانجیگری پاکستان
بقائی در پاسخ به سؤالی درباره اعمال فشار امارات بر پاکستان و اقدامات ایذایی این کشور برای جلوگیری از موفقیت میانجیگری پاکستان و همچنین اقدام امارات در اخراج اتباع پاکستانی از این کشور هم بیان کرد: پاکستان حتما به صورت حرفهای کار خودش را پیش میبرد. هیچ میانجی اجازه نمیدهد که اقدامات حرفهایش تحت تاثیر فشارهای بازیگران ثالث قرار بگیرد. درباره اقدامات خلاف قانون و مغایر اصول حقوق بشری توسط امارات علیه شهروندان سایر کشورها که به صورت قانونی در این کشور اقامت داشتند، هفته گذشته سؤالی مطرح شد. اقدامات خلاف حقوق بشری علیه شهروندان مقیم در این کشور مغایر موازین حقوق بشری است. خود را موظف میدانیم به هر طریقی که بتوانیم از اتباع خود حمایت کرده و مانع از تضییع حقوق اتباعمان شویم. سرکنسولگری ایران در دبی موظف به پیگیری مستمر این موضوع شده است و در تهران بخش کنسولی پیگیر است. از هر اقدامی که لازم و در توان ما باشد برای صیانت از حقوق اتباع ایرانی فروگذار نمیکنیم.
در عراق هر تصمیمی بگیرند از سوی ایران مورد احترام واقع خواهد شد
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤالی درباره فشار آمریکا به عراق از جمله تحریم معاون وزیر نفت عراق به اتهام کمک به فروش نفت ایران و اعمال فشارها بر نخستوزیر آینده عراق پرسید: قلدر منطقه کیست؟ قلدر جهان کیست؟ موضع ما همیشه این بوده که همه کشورها باید به روندهای قانونی کشورها در انتخاب مسئولان و نوع حکومتشان احترام بگذارند. این حق مردم عراق است که در خصوص نظام حکومتی و مسئولانشان تصمیم بگیرند. هر تصمیمی بگیرند از سوی ایران مورد احترام واقع خواهد شد. مقامات آمریکایی باید پاسخ دهند که چگونه به خودشان اجازه میدهند این طور با صراحت مقامات کشورهای دیگر را متهم و ادعاهایی مطرح کنند که هیچ مبنایی ندارد. حتما مقامات و دولت عراق به هر نحوی که صلاح میدانند، واکنش نشان خواهند داد.
به تصمیم دولت ونزوئلا احترام میگذاریم
وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره انتقال بیش از ۱۳ و نیم کیلوگرم اورانیوم غنی شده از ونزوئلا به آمریکا گفت: ما البته خسیس نیستیم. اینکه طرفهای دیگر برای خودشان دستاوردسازی کنند به خودشان مربوط است. آنچه ما از موضع رسمی ونزوئلا دیدیم این موضوع برمیگردد به تعطیلی یکی از نیروگاههای هستهای این کشور در اوایل دهه ۹۰ و با توجه به اینکه این نیروگاه از ۱۹۹۷ فعالیت نمیکرده و مقادیری از اورانیوم ۲۰ درصد که در بخشهای مختلف آنجا انباشت شده بوده، باقیمانده موادی که برای تحقیقات استفاده میشده، بنا بر تصمیم دولت ونزوئلا که ما به آن احترام میگذاریم، بالاخره تصمیم یک دولت مستقل است تصمیم گرفتند منتقل کنند. یک موضوع بین ونزوئلا و طرفهای دیگر بود.
خبرنگاری با بیان اینکه ایران به پیشنهاد آمریکا پاسخ داده، اما به نظر میرسد ترامپ از این پاسخ رضایت ندارد از بقائی پرسید که اگر آمریکا برای سومین بار به ایران حمله کند، آینده دیپلماسی و مذاکرات را چگونه ارزیابی میکنید؟ که سخنگوی دستگاه دیپلماسی در این باره گفت: هر زمان که لازم باشد، میجنگیم و هر زمان که تشخیص بدهیم، از سلاح دیپلماسی استفاده میکنیم، آن هم برای تحقق منافع ملت ایران. برای ما رضایت دیگران مهم نیست. روندهای دیپلماتیک قواعد خاص خود را دارد. در هر روند دیپلماتیک، طرفهای دخیل در مذاکره و دیپلماسی باید بر اساس منافع ملی خود تصمیم بگیرند. ایران نشان داده در پیگیری منافع ملی و حقوق حقه خود جدی است و در عین حال با حسن نیت و در روندی معقول در روندهای دیپلماتیک شرکت میکند. طرف مقابل باید خودش را ثابت کند که جدی است. تا الان رفوزه شده است. آمریکا در هر روند دیپلماتیکی که طی ۲۰ سال گذشته در آن مشارکت کرده، مدام مرتکب بدعهدی شده است. از سال ۲۰۱۵ به بعد و در سال ۲۰۱۸ با خروج از برجام و در این یک سال اخیر بدتر از آن به میز دیپلماسی و مذاکره حمله کرد.
لزوم پایان جنگ در همه جبههها
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره اینکه برخی رسانهها میگویند ایران و آمریکا در شرایط کنونی به دنبال یک توافق کامل و جامع نیستند و تمرکز اصلی گفتوگوها بیشتر بر موضوع تنگه هرمز است، گفت: قبلا گفته بودیم، در این مرحله تمرکز ما بر چیزی است که فوریت دارد. آنچه فوریت دارد خاتمه جنگ در همه جبههها به شمول لبنان، تأمین ایمنی و امنیت دریانوردی در تنگه هرمز و خلیج فارس و همزمان توقف اقدامات خلاف قانون و راهزنی آمریکا علیه کشتیهای تجاری است. این یک رویکرد بسیار مسئولانه و معقول است که در وضعیتی که الان با آن مواجه هستیم، اولویتها را ببینیم و برای حلوفصل اولویتها متمرکز شویم، تا اینکه درباره موضوعاتی صحبت کنیم که سابقه آن نشان میدهد حداقل در دو نوبت به جنگ منجر شده است.
این دیپلمات ارشد ایرانی درباره لفاظیهای تکراری ترامپ و تهدید به استفاده از سلاح هستهای گفت: چند روز قبل هم یک توئیت زدم. بخشی از تناقض گوییها و لفاظیهای مقامات آمریکاست که نشانگر ماهیت و رویکرد آنها نسبت به حقوق بینالملل، ملت ایران و صلح و امنیت بینالمللی است. چنین تهدیداتی خلاف اصول حقوق بینالملل است. کشورهای دارای سلاح هستهای مجاز نیستند کشورهای دیگر را به استفاده از سلاحهای هستهای تهدید کنند. این تهدیدات قرار نیست در عزم ما برای پافشاری بر حقوقمان تاثیرگذار باشد.
بقائی درباره پیگیری توافقنامه امنیتی با عراق گفت: طبیعی است درباره موضوعات مرزی با همسایگان عراقی و دوستان در اقلیم کردستان عراق در تماس مستمر باشیم. هم در طول جنگ تحمیلی این ارتباطات برقرار بود و روند همکاریهای دو طرف مفید و مستمر بود. این تماسها ادامه دارد. همه اذعان دارند هرگونه ناامنی در منطقه پیرامونی ما تبعاتش برای همه است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره اظهارات مقامات روسیه برای انتقال اورانیوم غنیشده ایران و اینکه آیا این موضوع در روند مذاکرات مطرح شده است؟ گفت: در مرحله کنونی تمرکز ما بر پایان جنگ است اینکه بعدا در خصوص موضوع هستهای، مواد ایران و مباحث مرتبط با غنی سازی چه تصمیمی گرفته شود و چه گزینههایی را مدنظر قرار دهیم زمانش که برسد درباره آن صحبت خواهیم کرد.
بقائی درباره گفتوگوی تلفنی عراقچی با همتای قطری و اینکه نقش میانجیگری قطر در حال افزایش است، نیز بیان کرد: خیلی کشورها تماس میگیرند و کشورهای منطقه خیلیها نگرانی واقعی دارند نسبت به تشدید تنشها و ما هم همیشه از همه طرفهایی که با حسن نیت سعی میکنند از مساعی جمیله برای مجاب کردن طرفهای مقابل به توقف تنش آفرینی در منطقه استفاده کنند، قدردانی میکنیم. طرف میانجی همچنان پاکستان است و به عنوان میانجی رسمی کارهایش را ادامه میدهد. قطر و دیگر کشورها ارتباط دارند.
هیچ احتمالی را در شرارت رژیم صهیونیستی در منطقه منتفی نمیدانیم
بقائی درباره گزارشهای منتشر شده مبنی بر اینکه رژیم صهیونیستی پیش از شروع جنگ اخیر، یک پایگاه نظامی مخفی در عمق صحرای عراق احداث کرده که نقش اساسی در حمایت از حملات هوایی این رژیم به ایران داشته و آمریکا نیز از این پایگاه مطلع بوده و اینکه آیا با دولت عراق در این باره گفتوگو کردهاید؟ گفت: هیچ احتمالی را در شرارت رژیم صهیونیستی در منطقه منتفی نمیدانیم و هر چیزی را باید جدی گرفت. این موضوع مهمی است حتما با طرفهای عراقی مطرح خواهیم کرد. آنچه روشن است و سابقه رفتار رژیم صهیونیستی در منطقه نشان میدهد این است که آنها برای ضربه زدن به کشورهای منطقه و ایجاد اختلاف در بین کشورهای منطقه و آسیب زدن به منافع ایران، هیچ حد و حدود و خط قرمزی را رعایت نمیکنند. این موضوع در کنار گزارشاتی دیگری که در خصوص سوءاستفاده رژیم صهیونیستی از قلمرو و امکانات کشورهای منطقه دریافت کردیم، حتما به آن رسیدگی خواهیم کرد.
بقائی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه گفته میشود نظر وزارت خارجه درباره تنگه هرمز با موضع کشور متفاوت است، گفت: وزارت خارجه بخشی از جمهوری اسلامی است و تصمیماتی که براساس سلسله مراتب نظام اتخاذ میشود برای وزارت امور خارجه کاملا مطاع است. در خصوص تنگه هرمز گاهی وقتها یک عبارت پردازیهایی استفاده میشود که شاید دقیق نباشد. بارها در اینجا تأکید کردم تدابیری که ایران از نهم اسفندماه متعاقب تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی و همراهی برخی کشورها اتخاذ کرد براساس حقوق بینالملل و قوانین داخلی است و کشور ساحلی و کشوری که مورد تهاجم نظامی قرار گرفته لازم است تدابیری را برای جلوگیری از سوءاستفاده از آن آبراه اتخاذ کند. موضع وزارت خارجه شفاف است و وزارت خارجه خودش جدا از سامانه تصمیمگیری و حاکمیت کشور نیست.
رئیس دستگاه سیاست خارجی همچنین بر محکوم کردن تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هستهای ایران از سوی مدیرکل آژانس و این نهاد تأکید کرد و گفت: تأسیسات هستهای صلح آمیز ایران به صورت کامل تحت بازرسی مستمر آژانس بود و اتفاقی که باعث شد بازرسیهای آژانس دچار اخلال شود حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا بود و این واقعیت را آژانس باید ببیند.
بقائی سلب تابعیت از شهروندان بحرینی یک مجازات قرون وسطایی است که سالهاست منسوخ شده و بر خلاف اصول بنیادین حقوق بشر است. ما در راستای تکریم انسان و پاسداشت مباحث حقوق بشری مواضع خود را بیان کردیم. دولت بحرین باید به مردم خود احترام بگذارند و جری کردن احساسات اکثریت مردم بحرین حتما به نفع ثبات و امنیت این کشور نخواهد بود.
بقائی درباره ادعاهای ترامپ و اینکه اجازه نمیدهیم دیگران ایرانیان بخندند، گفت: هیچ هیأت حاکمهای در آمریکا لبخند بر لب ایرانیان نیاورده است. تاریخ رفتر نامناسب هیأتهای حاکمه آمریکا در قبال ایران به ۱۳۳۲ برمیگردد زمانی که آمریکا از اعتماد ایرانیان برای همدستی با انگلیس در یک کودتای غیرانسانی سوءاستفاده کرد که تبعاتش تا امروز در ذهن ایرانیان و مردم منطقه و جهان وجود دارد. در طول پنج دهه گذشته نگاه کنید هیأتهای حاکمه آمریکا از هیچ اقدامی برای آزار رساندن به مردم ایران دریغ نکردند. در دوره اوباما شاهد نقض عهد در رابطه با اجرای برجام بودیم. هیچ سابقه خوبی از عملکرد طرفهای آمریکایی نداریم. در این دو سال هم جز بدرفتاری، نقض عهد، جنایت و تجاوز علیه ایرانیان، خاطره دیگری از آمریکا نداریم. توهینهایی که علیه مردم ایران کردند و الفاظی که علیه تمدن و ملت ایران استفاده کردند هیچ گاه از خاطره ملت ایران نمیرود به عنوان دشمنی علیه ایران و ایرانی.
وی درباره اظهارات نتانیاهو درخصوص اینکه جنگ با ایران تمام نشده و انتقال اورانیوم غنیشده ایران با مذاکره یا از طریق حمله گفت: ما با کسانی که علیه ملت ایران اقدام کردند، تسویه حساب نکردیم، حتما فرصتی به نیروهای مسلح ما داده شود به بهترین وجه از آن استفاده میشود.
بقائی در پاسخ به سؤال دیگری درباره اختلاف نظر بین ایران و آمریکا گفت: اختلاف نظر بین طرفی است که صرفا به دنبال حقوق بنیادین خودش است و طرفی که اصرار دارد بر تضییع حقوق طرف مقابل. ما در اینجا درباره رد و بدل امتیاز صحبت نمیکنیم. آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران امتیاز نیست، این یک مطالبه حق است. توقف محاصره دریایی توقف یک اقدام خلاف قانون است و امتیازی نیست که به ایران بدهند. در خصوص ادامه روند نشان دادیم فارغ از پارازیتهایی که ممکن است از جهات مختلف ساطع شود بر منافع ملی ایران متمرکز هستیم و با هر امکانی و هرگونه اقتضا کند از منافع ملی خود دفاع خواهیم کرد. تناقضها زیاد است و اینکه گفته شود که ما برای دفع خطر قریب الوقوع به ایران حمله کردیم. این تناقضها کامل روشن است و به همین دلیل است که افکار عمومی به هیچ عنوان با اقدامات آمریکا علیه کشورهای دیگر همراهی ندارد.
بقائی درباره گفتوگوهای تلفنی عراقچی با برخی همتایان از جمله انگلیس، عربستان، قطر و دیگر کشورها گفت: فکر نمیکنم هیچ کشور مسئولیت پذیری از تداوم ناامنی در منطقه خلیج فارس، غرب آسیا استقبال کند. ما با کشورهایی که گفتوگو داریم همه کشورها قائل به این هستند که باید هر چه سریعتر به این وضعیت پایان داده شود. آنچه مورد انتظار ماست این است که همه کشورها شجاعانه این امر را بببینند و جای قربانی و متجاوز را عوض نکنند. تکرار این گزاره که تنگه هرمز باید باز شود و ایران فلان اقدام را صورت دهد نشانه این است که برخی از کشورها عامدانه واقعیات را نادیده میگیرند.
وی درباره اظهارات ترامپ که از جنایت حمله به مدرسه میناب شانه خالی کرده است، گفت: نتیجه را افکار عمومی و وجدان بینالمللی همان روزها در معرض نظر همگان گذاشتند. وجدان عمومی جهانی تشخیص داد این اقدام جنایتکارانه و جنایت جنگی واضح بود که کاملا اثبات شده با پرتاب دو موشک تام هاوک
صورت گرفت و اینکه چگونه میخواهند سفیدشویی کرده و از پاسخگوی طفره بروند برای مردم دنیا روشن شد کمکهای آمریکا از چه جنس و نوعی است.
بقائی در پاسخ به سؤال دیگری درباره ادعای نخستوزیر انگلیس علیه ایران مبنی بر دخالت ایران در حمله به یهودیان در انگلیس بیان کرد: باید از نخستوزیر انگلیس پرسید و حتما خبر دارد با اتهام زنی کلیشهای علیه ایران نمیتواند قصور خود در برقراری امنیت برای شهروندانش را بپوشاند. تکرار اتهام یهودی ستیزی به ایران به هیچ عنوان نمیتواند همدستی انگلیس در ارتکاب نسل کشی در فلسطین اشغالی و در ترغیب رژیم صهیونیستی در قانون شکنی در منطقه ما را جبران کند باید افتخار کنیم ملتی هستیم که علیرغم اینکه مواجه با جنایت طرفی شدیم که به دروغ خودش را نماینده یهودیان میداند، در این مدت کوچکترین تعرضی به هموطنان کلیمی ما که برای ما محترم هستند، یا کنیسههای آنها صورت نگرفته است. تنها موردی که به یک کنیسه یهودیان تعرض شد از سوی رژیم صهیونیستی بود. بروید بررسی کنید موضع استارمر در خصوص این جنایت چه بوده و آیا حمله به کنیسهای در تهران را محکوم کردند؟
وی در پاسخ به سؤالی درباره انتقادات وارده به وزارت خارجه در خصوص مذاکره با آمریکا بیان کرد: هر اقدامی از سوی دستگاه دیپلماسی هم از لحاظ قانونی و هم منطقی بر مبنای دستورالعملی صورت میگیرد که از سوی شورای عالی امنیت ملی صادر میشود. وزارت خارجه هم در روند تصمیم سازی باید وظایفش را انجام دهد و هم اینکه در مرحله اجرا به عنوان مجری باید وفق تعهدات و وظایف قانونی اش عمل کند.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سؤال دیگری درباره وجود لکه نفتی در نزدیکی جزیره خارگ و ادعای مطرح شده مبنی بر اینکه ایران اقدام به تخلیه نفت در این قسمت کرده، این ادعا را دروغ محض خواند و گفت: ما نسبت به آسیب دیدن محیط زیست منطقه خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز بسیار نگران هستیم. سابقه آسیب زدن به محیط زیست دریایی به چند دهه قبل برمیگردد حضور نظامی آمریکا در منطقه و جنگهایی که بر منطقه تحمیل کرده است پیامدهای زیست محیطی بسیار شدید و دیرپایی را بر منطقه تحمیل کرده است. این مطالبهای است هم از طرف ایران، منطقه و کل جامعه بینالمللی به خاطر اینکه محیط زیست متعلق به یک یا چند کشور خاص نیست. یکی از دلایلی که ما معتقدیم نیازمند یک سازوکار مدیریتی برای تنگه هرمز هستیم، همین ایجاد اطمینان نسبت به حفظ محیط زیست دریایی و اتخاذ تدابیر برای ترمیم آسیبهایی است که در جریان جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی بر این پهنه آبی عارض شده است.
بقائی خاطرنشان کرد: مواردی که درباره لکه نفتی مطرح شده همگی ساختگی است.
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤالی درباره موضع بی طرفی فعال طالبان در خصوص جنگ ایران و آمریکا گفت: در دنیای کنونی، تکلیف روشن است. نه تنها کشورهای منطقه، بلکه کل دنیا شاهد این واقعیت است که جنگی که بر ایران تحمیل شده یک جنگ غیرقانونی و یک اقدام مجرمانه است که با هیچیک از مبانی حقوق بینالملل و منشور ملل متحد سازگار نیست. این را هم افکار عمومی دنیا بر آن صحه میگذارند و هم در تماس با خیلی از کشورهایی که گفتوگو داریم، نسبت به آن معترف هستند.
کشورهای اسلامی به ویژه باید متوجه این واقعیت باشند که اقدام آمریکا و رژیم صهیونیستی در حمله به ایران صرفاً حمله به یک کشور نیست. یک اقدام مجزا نیست، بخشی از روندی است که از مدتها قبل شروع کردهاند. فکر میکنم هیچ کشوری، هیچ طرفی و هیچ انسانی نمیتواند نسبت به جنایاتی که در غزه صورت گرفته و در لبنان در حال ارتکاب است و سایر جنایاتی که علیه حداقل هفت کشور در فقط یکی دو سال اخیر صورت گرفته، بیتفاوت بماند. این هم تعهد اخلاقی همه کشورهاست و هم تعهد قانونی که نسبت به نقضهای فاحش حقوق بینالملل موضع قاطعی اتخاذ کنند.