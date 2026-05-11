یک واحد صنفی در شهرستان بابلسر به دلیل تکرار تخلف گرانفروشی با حکم تعزیرات حکومتی پلمب و با جریمه سنگین مواجه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در پی تاکید استاندار و پیگیری فرماندار شهرستان برای تشدید بازرسیهای میدانی و صیانت از حقوق مصرفکنندگان، بازرسان نظارتی یک واحد صنفی را که علیرغم تذکرات قبلی همچنان مرتکب گرانفروشی میشد شناسایی کردند و پس از طی مراحل قانونی، حکم تعزیراتی آن صادر و اجرا شد.
واحد صنفی متخلف علاوه بر تعطیلی و پلمب، به تعلیق جواز کسب به مدت ۶ ماه، پرداخت جزای نقدی و نصب پارچه تخلف بر سردر واحد محکوم شده است.
مسئولان نظارتی تأکید کردند صیانت از حقوق مردم و حفظ آرامش بازار خط قرمز دستگاههای اجرایی استان است و با هرگونه تخلفی که موجب فشار اقتصادی به شهروندان شود، بدون اغماض برخورد خواهد شد.
از شهروندان نیز خواسته شد در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله گرانفروشی، کمفروشی، عدم درج قیمت، تقلب و یا عدم صدور فاکتور، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی و تلفن ۱۲۴ اداره صنعت، معدن و تجارت گزارش دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی شود.