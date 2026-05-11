به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اداره امور عشایر شهرستان اندیکا گفت: با هدف تسهیل در تردد خانوار‌های عشایری مسیر‌های عشایری مناطق ملاسلطانعلی، بنه ذوالفقار و استک این شهرستان اصلاح شد.

حسین محمدپور افزود: این مسیر‌های عشایری بطول ۱۳ کیلومتر می‌باشد که با اعتباری بالغ بر ۷میلیارد ریال با تلاش کارکنان اداره امور عشایر شهرستان اندیکا مرمت و بازگشایی شدند.

وی ادامه داد: با اصلاح این مسیر‌های عشایری تردد ۵۰ خانوار عشایری شهرستان اندیکا تسهیل شد.