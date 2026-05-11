به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ «علیرضا شیخ»، معاون اجرایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی ارتش، اظهار کرد: مراسم گرامیداشت اربعین سید الشهدای نیروهای مسلح، شهید امیر سپهبد سید عبدالرحیم موسوی، روز پنجشنبه مورخ ۲۴ اردیبهشت، در تمامی یگان‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران، مراکز استان‌ها و در حرم حضرت امام رضا(ع) در مشهد، حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در شهر ری، حرم حضرت احمدبن موسی(ع) در شیراز و حرم حضرت معصوم(س) در قم برگزار می شود.

معاون اجرایی ارتش افزود: در حرم مطهر حضرت معصومه (س)، باتوجه به آنکه محل خاکسپاری شهید امیر سپهبد موسوی است، برنامه‌های ویژه‌تری در نظر گرفته شده که پس از نماز مغزب و عشاء، روز پنجشنبه، ۲۴ اردیبهشت، در صحن امام هادی علیه‌السلام این حرم مطهر، برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: امیدواریم باتوجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده، مخصوصا در شهر قم، میزبان ملت عزیز و قدرشناس ایران باشیم و بتوانیم برنامه‌ای در خور شان و متناسب با مقام بالای این شهید عزیز، برگزار کنیم.