

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ در آیین چراغ ، خاموشی نیست که با حضور دکتر حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس جمهور، دکتر امید رئیس دانشگاه تهران، اعضای هیئت رئیسه دانشگاه ، خانواده شهدا و جمعی دیگر از شخصیت‌های سیاسی، علمی، فرهنگی در تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزاری شد.



در این آیین ، از شهیدان مهدی صفره، سلمان جبیری، مجید میر محمدی، محمد مهدی ازگلی و شهیده نرگس حاجی ملا حیدر و شهید لاریجانی و شهید خرازی تجلیل شد.