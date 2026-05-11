به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سرهنگ علی عزیزیان گفت: نیمه‌شب گذشته در پی وقوع درگیری میان چند جوان در یکی از محله‌های شهر اراک که منجر به قتل جوانی ۲۳ ساله شد، مأموران کلانتری ۱۶ با انجام اقدامات گسترده فنی، اطلاعاتی و میدانی، موفق شدند دو عامل اصلی این جنایت را در کمتر از ۴ ساعت شناسایی و دستگیر کنند.

وی افزود: متهمان پس از ارتکاب جرم قصد فرار داشتند که با هوشیاری و اقدام به‌موقع مأموران پلیس در مخفیگاهشان دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اراک با اشاره به ادامه تحقیقات درباره علت و انگیزه وقوع درگیری و بررسی جزئیات پرونده، تأکید کرد: پلیس با هرگونه رفتار خشونت‌آمیز و اقدام مجرمانه، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.