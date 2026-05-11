پخش زنده
امروز: -
وزارت جهاد کشاورزی در نامهای به تشکلهای اقتصادی و صنفی، خواستار ارائه پیشنهادات اصلاحی برای بازنگری در مدل ثبت سفارش کالاهای کشاورزی در سامانه جامع تجارت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در راستای بهبود فضای کسبوکار، تسهیل تجارت و ارتقای تراز تجاری کشور، وزارت جهاد کشاورزی فرآیند بازنگری در مدل ثبت سفارش کالاهای کشاورزی را آغاز کرد.
محمدرضا طلایی، سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، با ارسال نامهای به رؤسای دانشگاهها، اتاقهای بازرگانی، اصناف، تعاون و همچنین بیش از ۱۵ اتحادیه و انجمن تخصصی (از جمله انجمن واردکنندگان نهادههای دامی، صنعت روغن، برنج و اتحادیههای مرغداران)، خواستار مشارکت فعال این بخشها در اصلاح فرآیندهای تجاری شد.
در این نامه آمده است: با توجه به ضرورت اصلاح و بازنگری در مدل بررسی ثبت سفارش کالاهای کشاورزی در سامانه متمرکز مجوزهای تجارت خارجی، تشکلهای مذکور موظفاند حداکثر ظرف مدت سه روز کاری، نظرات و پیشنهادات کاربردی خود را برای رسیدن به یک مدل بهینه، به این معاونت ارسال کنند.
انتظار میرود با اصلاح این فرآیندها و حذف گلوگاههای احتمالی در سامانه ثبت سفارش، شاهد تسریع در واردات کالاهای ضروری و بهبود نظارت بر چرخه تجارت محصولات کشاورزی باشیم.