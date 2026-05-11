پخش زنده
امروز: -
خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده، محل تمرین و اسکان تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان مورد بازسازی کامل قرار گرفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کمپ تیمهای ملی کشتی در حدود ۱۲ هکتار وسعت دارد و روند بازسازی آن به صورت فاز به فاز از سوی فدراسیون در حال انجام است که در فاز اول رستوران به صورت کامل بازسازی شد.
در فاز دوم نیز خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده محل تمرین و اسکان تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان در حدود ۴۰ روز مورد بازسازی کامل قرار گرفت.
با توجه به بازسازی کامل رستوران و خانه کشتی شهید صدرزاه، کمپ تیمهای ملی مهیای برگزاری اردوی تیمهای ملی در ردهی سنی بزرگسالان شده است.