رئیس میز توسعه و تعمیق فرهنگ قرآن دفتر تبلیغات اسلامی، حرکت و قیام مردمی را «دانشگاهی مردمی» توصیف کرد که ثمره آن رشد معنوی، اخلاقی، سیاسی، دینی، علمی و حتی جسمی جامعه است و تاکید کرد: این الگو می‌تواند الگوی مؤثری برای مواجهه با مسائل و چالش‌ها در عرصه‌های گوناگون باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام والمسلمین عیسی عیسی‌زاده شب گذشته در موکب رسانه‌ای «امت مبعوث» وابسته به مرکز رسانه و فضای مجازی حوزه‌های علمیه در قم با اشاره به جایگاه الهی حضور مردم در عرصه‌های اجتماعی اظهار کرد: قرآن کریم می‌فرماید «اِن تَنصُرُوا اللهَ یَنصُرکُم» و مقصود از یاری خداوند، یاری دین خدا و تلاش برای احیای ارزش‌های الهی است؛ ارزش‌هایی که تحقق کامل آن‌ها جز در سایه یک حکومت اسلامی امکان‌پذیر نیست.

وی با بیان اینکه ملت ایران با همین نگاه دینی و الهی وارد میدان شدند، افزود: همین مردم بودند که با لبیک به امام خمینی(ره)، انقلاب اسلامی را شکل دادند و نظام جمهوری اسلامی ایران را پایه‌گذاری کردند. این حرکت مردمی، یکی از بزرگ‌ترین مصادیق نصرت الهی در دوران معاصر به شمار می‌رود.

عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن کریم خاطرنشان کرد: دشمنان خدا و دشمنان ارزش‌های الهی هیچ‌گاه در برابر چنین حرکتی ساکت نمی‌مانند و همواره با فتنه‌انگیزی و فشارهای گوناگون تلاش کرده‌اند این مسیر را متوقف کنند، اما ملت ایران با حضور آگاهانه خود در صحنه، برای حفظ این حکومت که به تعبیر وی «تنها حکومت علوی در عصر حاضر» است، ایستادگی کرده‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین عیسی‌زاده با تشریح آثار حضور مردم در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی تصریح کرد: نخستین و مهم‌ترین اثر این حضور، ایجاد حکومت اسلامی بر اساس آموزه‌های قرآنی است و دومین اثر، حفاظت و حراست از این حکومت به‌منظور احیای ارزش‌های الهی در جامعه است.

رئیس میز توسعه و تعمیق فرهنگ قرآن دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با اشاره به برخی دستاوردهای انقلاب اسلامی گفت: امروز در شهر مقدس قم، مرکزی علمی و بین‌المللی به نام جامعه‌المصطفی العالمیه فعالیت می‌کند که به برکت انقلاب اسلامی تأسیس شده است. این مرکز تاکنون حدود ۲۵۰ هزار فرهیخته، معلم و استاد تربیت کرده و آنان را به کشورهای مختلف جهان اعزام کرده است تا به‌عنوان مبلغان اسلام و مکتب اهل‌بیت(ع) ایفای نقش کنند.

وی تأکید کرد: گسترش چنین نهادهایی نشان می‌دهد که پیام انقلاب اسلامی فراتر از مرزهای جغرافیایی رفته و همین مسئله موجب نگرانی دشمنان شده است.

وی در ادامه به آثار فرهنگی و اجتماعی حضور میدانی مردم پرداخت و گفت: این حضور، شیوه تعامل مردم با یکدیگر، با حکومت و با دشمن را به‌صورت عینی به نمایش می‌گذارد. در این قیام عمومی، افراد با سلایق و دیدگاه‌های مختلف حضور دارند، اما همگی حول یک آرمان مشترک یعنی حفظ دین و کشور اسلامی گرد آمده‌اند.

عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن کریم افزود: هویت ایرانی به دین گره خورده است؛ همان‌گونه که در واقعه عاشورا پیروان ادیان و مذاهب مختلف زیر پرچم امام حسین(ع) جمع شدند، امروز نیز مردم با گرایش‌های گوناگون، حول دین واحد، کشور واحد و رهبری واحد به صحنه می‌آیند.

حجت‌الاسلام والمسلمین عیسی‌زاده با اشاره به جلوه‌های همزیستی اجتماعی در این تجمعات گفت: در این صحنه‌ها می‌بینیم که مسیحی، اهل‌سنت و شیعه در کنار یکدیگر حضور دارند و دیدگاه‌های خود را بیان می‌کنند. این امر به معنای ارتقای سطح تحمل اجتماعی و یادگیری شیوه تعامل با کسانی است که ممکن است هم‌سلیقه، هم‌حزب یا حتی هم‌مذهب ما نباشند.

وی تصریح کرد: اگر بتوانیم از این ظرفیت ارزشمند به‌درستی استفاده کرده و آن را در جامعه نهادینه کنیم، بسیاری از اختلافات سطحی و تنش‌های اجتماعی از بین خواهد رفت.

عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن کریم یکی دیگر از آثار مهم حضور مردم را تقویت ارتباط با خداوند دانست و گفت: در اغلب این تجمعات، جلوه‌های معنوی مانند قرائت دعای توسل، نماز استغاثه و تلاوت سوره فتح مشاهده می‌شود. این پیوند معنوی نشان می‌دهد که این حرکت، حرکتی الهی است و برکات آن از مرزهای کشور فراتر می‌رود.

رئیس میز توسعه و تعمیق فرهنگ قرآن دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با بیان اینکه مدیران و تصمیم‌گیران کشور از این تجربه ارزشمند مردمی درس بگیرند، گفت: این دانشگاه مردمی می‌تواند الگوی مؤثری برای مواجهه با مسائل و چالش‌ها در عرصه‌های گوناگون باشد و به ارتقای سرمایه اجتماعی کشور کمک کند.