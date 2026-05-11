پخش زنده
امروز: -
گردهمایی بزرگ هیئتهای عزاداری یزد با تأکید بر حفظ سبک سنتی «حسینیه ایران» به میزبانی هیئت حضرت ابوالفضل (ع) اکرمیه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در این مراسم که با سخنرانی کریمی، مدیرکل صدا و سیمای استان یزد، زعیم رحیمآبادی، بخشدار مرکزی یزد، و جمعی از رؤسای هیئتها همراه بود، بر اهمیت توجه به محتوا و حفظ شیوههای سنتی عزاداری یزد تأکید شد.
مدیرکل صداوسیما با اشاره به جایگاه علمی و فرهنگی استان یزد در کشور و افتخارات منحصربهفرد یزد گفت: عنوان و افتخار «حسینیه ایران» برای یزد ارزشی دیگر دارد. ما وظیفه داریم این افتخار را که حاصل زحمات چندین نسل است، حفظ کنیم. روضههای ۱۵۰ ساله در شهر یزد گواه این مدعاست.
احسان کریمی بر دو محور اصلی «محتوا و کیفیت اشعار و نوحهها» و «حفظ سبک اصیل و سنتی عزاداری یزد» تأکید کرد.
بخشدار مرکزی یزد نیز با یادآوری سخن امام خمینی (ره) که «محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته»، بر نقش کلیدی رؤسای هیئتها و میدانداران عزاداری امام حسین (ع) تأکید کرد.
زعیم آبادی با اشاره به غنای تعزیه بهعنوان یک هنر آیینی کهن، به بیان اهمیت برگزاری مراسم تعزیه خوانی در شهرستان یزد و احیای جایگاه آن در میان نسل جوان پرداخت.
در پایان این گردهمایی، از چند تن از پیرغلامان اهل بیت (ع) تجلیل به عمل آمد.