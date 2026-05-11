دانشمندان دانشگاه ایلینوی در آمریکا باکتری‌های درون تومور را برای توسعه روشی نوین در درمان سرطان به کار گرفته‌اند که به جای تخریب مستقیم سلول‌ها، فرآیند تولید انرژی آنها را مختل می‌کند و در ترکیب با پرتودرمانی، رشد تومور را به طور قابل توجهی مهار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پژوهشگران روشی تازه برای مبارزه با سرطان ابداع کرده‌اند که از باکتری‌های درون تومور‌ها الهام گرفته است.

در آزمایش‌های انجام‌شده بر روی مدل‌های سرطان پروستات، ترکیب این درمان با پرتودرمانی بهترین نتیجه را به همراه داشت و رشد تومور به‌شدت کاهش یافت.

ماده کلیدی این روش، ترکیبی به نام aurB است که از یک پروتئین باکتریایی ساخته شده است. این ماده پس از ورود به سلول‌های سرطانی، میتوکندری (نیروگاه تولید انرژی سلول) را مختل می‌کند. بدون انرژی، سلول‌های تومور برای بقا و تکثیر دچار مشکل می‌شوند.

هدف قراردادن نیروگاه‌های انرژی سلول

تورو یامادا (Tohru Yamada)، نویسنده ارشد این مطالعه از دانشگاه ایلینوی، می‌گوید: میتوکندری برای بقای سلول بسیار مهم است؛ آنها نیروگاه‌های انرژی سلول هستند. سلول‌های سرطانی برای رشد سریع و تهاجمی خود به انرژی زیادی نیاز دارند؛ بنابراین میتوکندری هدف مناسبی برای درمان سرطان است.

مدتهاست که دانشمندان می‌دانند تومور‌ها حاوی باکتری هستند. پژوهشگران به‌تازگی شروع به بررسی این میکروب‌ها به‌عنوان منابع احتمالی ترکیبات ضدسرطان کرده‌اند.

پژوهشگران برای غلبه بر محدودیت‌های درمان‌های قبلی، به دنبال نوعی پروتئین باکتریایی گشتند که به صورت مستقیم میتوکندری را هدف قرار دهد. آنها پروتئینی به نام اوراسیانین (Auracyanin) را شناسایی کردند و بر اساس آن، ترکیب جدیدی به نام aurB طراحی نمودند. آزمایش‌ها نشان داد که aurB وارد میتوکندری سلول‌های سرطانی می‌شود و تولید انرژی را مختل می‌کند.

گروه پژوهشی این روش را در سلول‌های سرطانی و مدل‌های موشی آزمایش کرد. نتیجه شگفت‌انگیز بود: هنگامی که aurB با پرتودرمانی ترکیب شد، رشد تومور به طور چشمگیری کاهش یافت و عوارض سمی مهمی دیده نشد.

یامادا می‌گوید: این ترکیب تأثیر درمان را به‌شدت افزایش داد و تومور بسیار کوچک‌تر شد. این نتیجه بسیار امیدوارکننده است.

این فناوری در حال طی مراحل ثبت اختراع است و پژوهشگران در حال برنامه‌ریزی برای آزمایش آن روی انسان هستند. به گفته یامادا، این پروتئین فقط یکی از نمونه‌های بیشماری است که می‌تواند مبنای درمان‌های آینده سرطان قرار گیرد.