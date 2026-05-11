مردم آبادان و خرمشهر در هفتاد و دومین شب از تجمع‌های مردمی، با حضور گسترده در میادین و خیابان‌ها بار دیگر حمایت خود از اقتدار و امنیت ایران اسلامی را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ هفتاد و دومین شب تجمعات مردمی با حضور مردم غیور و انقلابی شهرستان‌های آبادان و خرمشهر برگزار شد، حضوری مستمر و کم‌سابقه که طی ۷۲ شب گذشته، به نمادی از وفاداری، انسجام و ایستادگی مردم این شهرستان پای آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی تبدیل شده است.

مردم جنوب غرب خوزستان با شرکت در قرار‌های شبانه، جلوه‌ای از همبستگی و حمایت از اقتدار ایران اسلامی را به نمایش گذاشته و نشان دادند که دفاع از آرمان‌ها و امنیت کشور، همچنان در اولویت آنان قرار دارد.

شرکت‌کنندگان در این گردهمایی‌ها با سر دادن شعار‌های ملی و حماسی، بر تداوم حمایت خود از کشور و حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید کردند.