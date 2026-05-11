مدیرکل راه و شهرسازی فارس در بازدید از طرحهای نهضت ملی مسکن نورآباد ممسنی، با ابراز رضایت از کیفیت مناسب ساخت و سازها گفت با تأمین بهموقع آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی، روند تزریق منابع به طرحها سرعت میگیرد.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، مدیرکل راه و شهرسازی فارس در بازدید میدانی از سایتهای نهضت ملی مسکن شهرستان نورآباد ممسنی، وضعیت اجرای طرح ها را مطلوب ارزیابی کرد.
محمدمهدی عبدالهی گفت: تمامی طرح های نهضت ملی مسکن در استان فارس فعال هستند و ساختوسازها با نظارت مستمر مهندسی و کیفیت مناسب در حال انجام است.
وی با تأکید بر لزوم فعالتر شدن جبهههای کاری افزود: در صورت واریز بهموقع آورده مردم و تأمین تسهیلات بانکی، منابع مالی با اولویت به طرح های پیشرو تزریق میشود.
عبدالهی تأکید کرد: هیچ پروژه فعالی نباید با مشکل نقدینگی مواجه باشد.
در این بازدید، نماینده مردم نورآباد در مجلس و مسئولان محلی نیز بر تسریع در روند ساختوسازها تأکید کردند.