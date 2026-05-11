به مناسبت روز اسناد ملی، معاون اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در گفتوگو تلفنی در برنامه «پیک صبا» رادیو صبا، بر اهمیت حفاظت، نگهداری و تسهیل دسترسی به اسناد تاریخی کشور تأکید کرد.
دکتر دباغی، معاون اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، در این گفتوگو با اشاره به جایگاه اسناد در حفظ هویت تاریخی کشور گفت: هر کشوری برای پیشرفت و اداره امور خود نیازمند حافظه تاریخی است و این حافظه در قالب اسناد، کتابها و آثار تاریخی حفظ میشود.
وی افزود: ملتها با رجوع به گذشته خود میتوانند از تکرار تجربههای تلخ جلوگیری کرده و موفقیتهای پیشین را تکرار کنند.
ایران نیز با برخورداری از تمدنی چند هزار ساله، دارای گنجینهای ارزشمند از اسناد و آثار تاریخی است که بخشی از هویت فرهنگی و تمدنی ایرانیان را نشان میدهد.
دباغی با اشاره به قدمت تمدن ایرانی اظهار کرد: اسناد و آثار بهدستآمده در فلات ایران، سابقه تمدنی کشور را به شش تا هفت هزار سال پیش میرساند و این موضوع نشاندهنده استمرار و غنای تمدن ایرانی است.
معاون اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی درباره روند دیجیتالسازی اسناد نیز گفت: براساس استانداردهای بینالمللی آرشیوی، تمامی اسناد بهصورت یکجا دیجیتال نمیشوند، بلکه این فرآیند بر مبنای نیاز و درخواست پژوهشگران انجام میشود؛ چرا که حجم بالای اسناد و هزینههای سنگین، اجرای کامل این طرح را دشوار میکند.
وی ادامه داد: در یک سال گذشته بیش از ۲۰۰ هزار پرونده آرشیوی دیجیتالسازی و پس از تعیین سطح دسترسی، در سامانه آرشیو دیجیتال ملی بارگذاری شده است و پژوهشگران هماکنون از این اسناد استفاده میکنند.
دباغی همچنین از افزایش خدماترسانی به پژوهشگران خبر داد و گفت: ساعات مراجعه حضوری پژوهشگران افزایش یافته و علاوه بر آن، آرشیو ملی در روزهای پنجشنبه نیز فعال شده است تا امکان دسترسی بیشتری برای علاقهمندان و محققان فراهم شود.
وی درباره فرآیند نگهداری و ساماندهی اسناد توضیح داد: سازمان اسناد و کتابخانه ملی دارای دو معاونت تخصصی شامل معاونت کتابخانه ملی و معاونت آرشیو ملی است.
بر اساس قانون ، اسناد بایگانی راکد دستگاههای اجرایی و قوای سهگانه بررسی و اسناد دارای ارزش آرشیوی به سازمان اسناد ملی منتقل میشود.
معاون اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی افزود: پس از انتقال، اسناد توسط کارشناسان بررسی، فهرستنویسی و نمایهسازی میشوند تا پژوهشگران بتوانند از طریق کلیدواژهها به اسناد موردنظر خود دسترسی پیدا کنند.
وی همچنین به فعالیت بخشهای مرمت و حفاظت اسناد اشاره کرد و گفت: وظیفه سازمان تنها جمعآوری اسناد نیست، بلکه حفاظت و نگهداری از این میراث ارزشمند برای نسلهای آینده نیز از مأموریتهای اصلی ما به شمار میرود.