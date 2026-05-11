معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام از برخورد قاطع با گرانفروشی، احتکار و قاچاق کالا خبر داد و گفت: قرارگاه نظارت بر بازار با حضور دستگاههای نظارتی برای حفظ آرامش بازار تشکیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛ «عباس میرزاد» معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام با اشاره به شرایط جنگ اقتصادی و ضرورت حضور میدانی دستگاههای نظارتی اظهار داشت: مقابله با گرانفروشی، احتکار، تقلب، قاچاق کالا و تخلفات حوزه بهداشت و دارو نیازمند نظارت جدی و مستمر است.
وی افزود: برخورد با متخلفان اقتصادی وظیفهای مشترک میان دستگاههای اجرایی، نظارتی، امنیتی و قضائی است و همه مجموعهها باید برای صیانت از حقوق مردم و حفظ آرامش بازار همکاری کنند.
میرزاد از تشکیل «قرارگاه نظارت بر بازار» در استان خبر داد و عنوان کرد: دستگاههای نظارتی در قالب این قرارگاه بهصورت میدانی فعالیت خواهند کرد تا ضمن تثبیت قیمتها، شرایط تأمین مایحتاج مردم بدون مشکل فراهم شود.