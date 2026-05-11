طرح مقابله با ملخ کوهاندار در ۱۸۰ هکتار جنگلهای آران و بیدگل اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آران و بیدگل با اشاره به اینکه ملخ کوهاندار، آفت درختان تاغ این شهرستان است، افزود: جنگلهای دست کاشت شهرستان سال گذشته و امسال، پس از حدود یک دهه، دوباره درگیر این گونهِ ملخ شده است
حمید گلآرایی افزود: ملخ ها از سرشاخههای درختان تاغ تغذیه میکنند و باعث خشکیدگی درخت میشوند که اگر این درختان از بین برود باعث گسترش بیابان و پدیده گردوغبار و ریزگرد می شود.
رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان آران و بیدگل با بیان اینکه هم اینک طرح حفاظت از جنگلها و مبارزه با آفات در سطح استان در حال اجراست، تأکید: هم اکنون جنگلهای دستکاشت آران و بیدگل و نطنز هر کدام با توجه به وسعت، درگیر ملخهای کوهاندار است.
گلآرایی افزود: امسال تاکنون در مساحتی حدود ۱۸۰ هکتار از جنگلهای دست کاشت آران و بیدگل، با ملخ کوهان دار تاغ به ردش سمپاشی مقابله شده است.
وی اضافه کرد: طرح مقابله با ملخ در جنگلهای دشت کاشت بیابانی شهرستان در شمال سفیدشهر، نوش آباد و شرق و شمال اران و بیدگل و حسین آباد اجرا شده است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آران و بیدگل گفت: این شهرستان در مجموع ۱۲۰ هزار هکتار جنگل دست کاشت دارد که معادل ۴۰ درصد جنگلهای دست کاشت استان اصفهان و هفت درصد کشور است.
گلآرایی افزود: اجرای طرحهای بیابان زدایی و مقابله با ریزگرد مستلزم تامین اعتبارات است که در حال حاضر، به دلیل کمبود اعتبارات امکان پذیر نیست.