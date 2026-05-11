هوای امروز دو شهر خوزستان در وضعیت قرمز آلودگی هوا قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا بر اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۱۰ صبح امرزو دوشنبه ۲۱ اردیبهشت شاخص کیفی هوا در شهرهای هندیجان ۱۵۶ و ماهشهر در عدد ۱۵۳ AQI ثبت شد که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای تمامی گروههای سنی است.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میشود. براساس این تقسیمبندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.