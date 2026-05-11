معاون سیاسی و امنیتی فرماندار بندرلنگه گفت: امروز دوشنبه بیست و یکم اردیبهشت احتمال شنیده شدن صدای انفجار‌های کنترل‌شده در بندرلنگه وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مهدی صابری افزود: برای پاک‌سازی مناطق مختلف شهرستان، به‌ویژه جزایر از بقایای پرتابه‌های عمل‌نکرده و مهمات باقی‌مانده از حملات اخیر آمریکایی-صهیونیستی، عملیات خنثی‌سازی و انفجار کنترل‌شده این مهمات توسط تیم‌های تخریب در دستور کار قرار گرفته است.

‌وی گفت: این اقدامات از ساعت ۹ صبح تا ۱۸ عصر ادامه دارد و صدا‌هایی که احتمالاً در طول این ساعات شنیده خواهد شد، ناشی از این عملیات ایمن‌سازی توسط تیم‌های تخریب است و هیچ‌گونه جای نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.

معاون سیاسی و امنیتی فرماندار بندرلنگه از مردم خواست اخبار را تنها از مراجع رسمی دنبال کرده و به شایعات توجه نکنند.