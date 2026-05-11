کارگاه آموزش ترویجی اطفای حریق با محوریت پیشگیری از آتشسوزی در تالابها و عرصههای منابع طبیعی در شهرستان نقده برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نقده گفت: کارگاه آموزش ترویجی اطفای حریق با محورهای پیشگیری از آتشسوزی، شناسایی عوامل دخیل در وقوع حریق در تالابها و عرصههای منابع طبیعی، مدیریت چرا و تبیین مفاهیم منابع طبیعی و محیط زیست در این شهرستان برگزار شد.
اکبر قائمی اظهار کرد: این کارگاه با همکاری کارشناسان ادارات حفاظت محیط زیست، جهاد کشاورزی، آتشنشانی، هلال احمر، شوراها و دهیاران بخشهای مرکزی و محمدیار، همیاران طبیعت و مرتعداران، در محل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نقده برگزار شد.
وی افزود: محیط زیست یکی از مهمترین شاخصهای توسعه در هر کشور است و باید برای حفظ آن، تمام تلاش و توان خود را به کار گرفت. مهمترین تهدید منابع طبیعی، آتشسوزی است که آثار منفی و زیانباری همچون فرسایش خاک، کاهش آبهای زیرزمینی و آلودگی هوا را به دنبال دارد.
قائمی ادامه داد: جنگلها، مراتع، منابع آبی و حیات وحش از اموال عمومی و ثروت ملی به شمار میروند و بر اساس اصل پنجاهم قانون اساسی، متعلق به همه مردم هستند. از اینرو، باید این سرمایههای ارزشمند از دسترس افراد سودجو مصون مانده و به شکل مطلوب حفظ شوند تا به نسلهای آینده منتقل شوند.
وی بیان کرد: با بهرهگیری از ظرفیت عظیم مردمی، افزایش نظارت و کنترل عرصههای منابع طبیعی و جلب مشارکت محافظان افتخاری، میتوان از تخریب و تصرف اراضی ملی، چرای غیرمجاز دام، وقوع حریق و قاچاق چوب و دیگر محصولات جنگلی و مرتعی جلوگیری کرد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نقده گفت: عرصههای جنگلی و مرتعی به عنوان میراث طبیعی کشور، نیازمند مراقبت ویژه هستند. آتشسوزی و چرای بیرویه دام از مهمترین عوامل تخریب این عرصهها به شمار میروند که موجب از بین رفتن پوشش گیاهی و ساختار خاک میشوند. بر همین اساس، ضروری است عموم مردم در پیشگیری و کاهش آتشسوزیها مشارکت فعال داشته باشند.