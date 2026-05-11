به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامه هالیوود ریپورتِر، نتایج جشنواره فیلم انگلیس اعلام شد. جایزه این جشنواره که در محافل هنری با عنوان «بَفتا» شناخته می‌شود به مستند «غزه: پزشکان زیر حملات» اختصاص یافت.

بفتا که مخفف «جوایز آکادمی فیلم بریتانیا» است {: BAFTA /British Academy Film Awards } این فیلم را که درباره حملات اسرائیل به نیرو‌های بهداشتی و درمانی در طول جنگ نسل‌کشی در سرزمین فلسطین است، شایسته تقدیر دانست و جایزه بهترین فیلم مستند را به آن داد.

این مستند به سفارش شبکه خبری بی‌بی‌سی ساخته شده بود، اما بی بی‌ سی از پخش آن خودداری کرد. بی بی‌ سی با اشاره به موضوع «دغدغه‌های مربوط به اصل بی‌طرفی» درباره این فیلم، تصمیم گرفت آن را پخش نکند.

رامیتا نوایی، راوی و گزارشگر این فیلم مستند، (Ramita Navai) به هنگام دریافت جایزه بَفتا از بی‌بی‌سی به علت حذف این مستند از برنامه پخش این شبکه انتقاد کرد و از کانال ۴ برای پخش آن تشکر کرد.

او گفت: «ما از سکوت و سانسور خودداری کردیم. ما از کانال ۴ برای نمایش این فیلم تشکر می‌کنیم.»

بن دِ پیر، تهیه‌کننده اجرایی این مستند و سردبیر سابق اخبار کانال ۴، (Ben de Pear) این سوال را مطرح کرد که آیا بی‌بی‌سی، فیلمسازان را از پخش مراسم اعطای جوایز بفتا محروم خواهد کرد یا خیر.

او پرسید: «فقط یک سوال از بی‌بی‌سی دارم! با توجه به اینکه فیلم ما را از جدول پخش حذف کردید، آیا امشب ما را از از پخش مراسم اعطای جوایز بفتا حذف خواهید کرد؟!»

رامیتا نوایی، راوی و گزارشگر این فیلم مستند، در این مراسم گفت: «این جایزه برای ما بسیار ارزشمند است. اسرائیل تاکنون بیش از ۴۷۰۰۰ کودک و زن را در غزه کشته است. اسرائیل تک تک بیمارستان‌های غزه را هدف قرار داده است. اسرائیل بیش از ۱۷۰۰ پزشک و کادر درمانی فلسطینی را کشته است. اسرائیل بیش از ۴۰۰ نفر را در شرایطی که سازمان ملل را کشنده می‌نامد، زندانی کرده است. اینها یافته‌های تحقیقات ما هستند که بی‌بی‌سی هزینه آن را پرداخت کرده است، اما از نمایش آن خودداری می‌کند. اما ما حاضر به سکوت و سانسور نیستیم.»

بن دِ پیر، تهیه‌کننده اجرایی این مستند نیز گفت که گروه سازنده این مستندمی‌خواهند این جایزه را به دو خبرنگار حاضر در محل تقدیم کنند که «این فیلم را برای ما ساختند».

او افزود: «آن‌ها این کار را در میان موج کشتاری انجام دادند که سبب کشته شدن بیش از ۲۵۰ نفر از همکارانشان شده است.»

جوایز تلویزیونی بفتا ۲۰۲۶ در سالن جشنواره سلطنتی مرکز ساوث‌بَنک در لندن اهدا می‌شود. فیلم «نوجوانی» برای شبکه نت‌فلیکس با ۱۱ نامزدی پیشتاز است و پس از آن فیلم «هزار ضربه» شرکت دیزنی پلاس با نامزدی کسب هفت جایزه قرار دارد.