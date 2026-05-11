مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان از واگذاری ۱۸۰ قطعه زمین به خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران در شهرهای زاهدان، زابل، خاش و سراوان خبر داد و تأکید کرد این روند حمایتی با سرعت بیشتری ادامه مییابد.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان گفت: از سال گذشته تاکنون ۱۸۰ قطعه زمین به خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران در شهرهای زاهدان، زابل، خاش و سراوان واگذار شده است.
مهدی پارسی با اشاره به جایگاه والای این خانوادهها افزود: این اقدام در چارچوب تفاهمنامههای مربوطه و با هدف تأمین مسکن ایثارگران انجام شده است.
وی واگذاری زمین را علاوه بر یک تکلیف قانونی، گامی در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و تکریم فرهنگ ایثار دانست.
پارسی تأکید کرد: تأمین مسکن میتواند نقش مؤثری در افزایش امید و ارتقای کیفیت زندگی خانوادههای شهدا و ایثارگران داشته باشد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان افزود: این ادارهکل با استفاده از ظرفیتهای قانونی، روند تخصیص زمین را تسریع کرده است.
وی گفت: تلاش میشود بخشی از مشکلات مسکن این قشر معزز در شهرهای تحت پوشش برطرف شود.
پارسی تصریح کرد: استمرار این سیاست حمایتی در دستور کار قرار داردو پاسداشت مقام شهدا و ترویج فرهنگ ایثار از اهداف اصلی اجرای این برنامههاست.