به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اختصاصی مسابقات، مسابقات از این دوره از رده کمتر از ۱۷ به کمتر از ۱۶ سال تغییر کرده است. در این رقابت‌ها ۶ تیم حضور یافتند که به صورت دوره‌ای به رقابت می‌پردازند و ۴ تیم برتر راهی نیمه نهایی خواهند شد. ۲ تیم فینالیست مجوز حضور در رقابت‌های جهانی را کسب خواهند کرد. مسابقات در سالن یونیورسال دوستیک برگزار می‌شود.

نتایج روز نخست و برنامه روز دوم به این شرح اعلام شد:

ایران ۳۳ - ۲۹ هنگ کنگ

چین (قهرمان دوره قبل) ۵۶ - ۹ قرقیزستان

قزاقستان ۴۱ - ۳۵ ازبکستان

برنامه - دوشنبه ۲۱ اردیبهشت:

هنگ کنگ - قرقیزستان

ازبکستان - چین

ایران - قزاقستان (ساعت ۱۷:۳۰)

تیم‌های چین، قزاقستان و ایران با ۲ امتیاز اول تا سوم هستند و تیم‌های هنگ کنگ، ازبکستان و قرقیزستان بدون امتیاز در رده‌های چهارم تا ششم قرار گرفتند.



در دوره قبل در سال ۲۰۲۵ تیم‌های چین، ژاپن و کره جنوبی اول تا سوم شدند.

در تاریخ هندبال دختران نوجوان آسیا که از سال ۲۰۰۵ و معمولا هر دو سال یک بار برگزار می‌شود، تیم کره جنوبی با ۸ قهرمانی یک نایب قهرمانی و یک سومی رکورد دار است و تیم‌های ژاپن با یک قهرمانی ۸ نایب قهرمانی و یک سومی در رده دوم و چین با یک قهرمانی و نایب قهرمانی و ۳ مقام سومی در رده سوم قرار گرفتند. تیم ایران نیز با یک قهرمانی چهارم است. ضمن اینکه مسابقات در سال ۲۰۲۱ به علت شیوع بیماری کرونا برگزار نشد.

تیم دختران ایران برای پنجمین بار در رقابت‌های نوجوانان آسیا حاضر شد. تیم ایران در سال ۲۰۲۲ قهرمان، در سال ۲۰۱۱ چهارم، در سال ۲۰۱۳ هفتم و در سال ۲۰۲۵ پنجم شد.