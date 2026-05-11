معاون بازرسی و نظارت ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان از اجرای طرح تشدید بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کالا در سطح استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بهرام جباری معاون بازرسی و نظارت ادارهکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: در راستای اجرای دستورالعملهای نظارتی و با هدف پیشگیری از هرگونه کمبود احتمالی کالا، طرح تشدید نظارت و بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کالا در استان بهطور جدی در دستور کار قرار گرفته است.
او افزود: در مرکز استان و ادارات صمت شهرستانها، برنامهریزی لازم برای بازدید هدفمند از انبارها بر اساس نوع کالا انجام شده و بازرسان با حضور در این مراکز، نحوه ثبت اطلاعات ورود و خروج کالا، ثبت در سامانه جامع انبارها، دارا بودن مجوزهای لازم و سایر الزامات قانونی را مورد بررسی قرار میدهند.
جباری تاکید کرد: تمامی مسئولان انبارها و مراکز نگهداری کالا موظفند موجودی واقعی انبار خود را بهصورت دقیق در سامانه جامع انبارها ثبت کنند و هرگونه مغایرت میان اطلاعات ثبتشده در سامانه و موجودی واقعی، تخلف محسوب شده و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.